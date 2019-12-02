عاجل..بدء جلسة مرتضى منصور مع ميتشو



ويناقش مرتضى مع المدرب أسباب الخسارة الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة بدوري أبطال افريقيا والعوامل التي أدت لتراجع نتائج الفريق.





وترغب إدارة نادي الزمالك، في فسخ عقد المدرب الصربي بالتراضي، ورحيل الجهاز المعاون له مع التنازل عن الشرط الجزائي.





ويحق لميتشو الحصول على شرط جزائي من الزمالك بقيمة راتب شهرين.





واتفق مسؤولو الزمالك أن يكون المدرب البديل أجنبي وتم التواصل مع مع الفرنسي كارتيرون مدرب الأهلي الأسبق لتولي المسؤولية.







ودخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.







ويرغب مسئولو الزمالك في إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من منافسات دوري أبطال افريقيا.







وجاءت مفاوضات الزمالك مع كارتيرون لعمله من قبل في مصر وخبراته بالكرة المصرية ودرايته بكل الأمور.

