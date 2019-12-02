مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن للسيدات: أنتِ بتربي أجيال متسمحيش لجيل يتربى وهو فاهم أن الست حاجة قليلة

وجهت الدكتورة منال حنفي، مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن، رسالة لجميع سيدات المجتمع المصري الذين يتعرضوا للعنف، قائلة: "أنتِ حاجة جميلة، ونزل لكي سورة باسمك في القرآن الكريم، والرسول – صلى الله عليه وسلم- لما وصى وصى على النساء".



وأضافت "حنفي"، خلال حوارها مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، مخاطبة المرأة المصرية: "أنتِ بتربي أجيال، متسمحيش لجيل يتربى وهو فاهم أن الست حاجة قليلة، وأن الست لازم تتهان، أحرصي أن بيتك يستمر بس على مفاهيم صحيحة".



وناشدت مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن، جميع السيدات المصرية بالتوجه لمراكز استضافة الناجيات من العنف، حال شعورها بأي خطر، أو حتى كان لديها رغبة في "الفضفضة"، معقبة: "لو عايزة تفضفضي تعالي بيجلنا ناس في مراكز الاستضافة تأخذ مشورة وتمشي".

