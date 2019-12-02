رابط مجاني Bein Sport .. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر الآن (لحظة بلحظة)

كورة بلس تابع بث مباشر مباراة قطر ضد الإمارات،اليوم الإثنين الثاني من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي، KORA PLUS مباشر قطر تستضيف الإمارات، بخليجي 24.

دوري بلس حيث يستعد ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين قطر والإملرات، لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي، DAERY PLUS قطر تطمع في الإمارات للتأهل على أرضها لنصف نهائي كأس الخليج العربي.

موعد مباراة قطر والإمارات بخليجي 24

وتنطلق مباراة قطر ضد الإمارات اليوم الأثنين، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات بخليجي 24

وتُذاع مباراة قطر ضد الإمارات، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1بتعليق التونسي عصام الشوالي، الناقل الحصري لمباريات كأس الخليج العربي، كورة اونلاين بالإضافة إلى قناة الكويت الرياضية، KORA ONLINE بث مباشر قطر والإمارات على ملعب الملك خليفة الدولي.

ترتيب المجموعة الأولي بكأس الخليج العربي

بث مباشر مباراة قطر والإمارات عبر رابط الأسطورة د،خيث يحتل منتخب العراق صدارة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط، وسيواجه اليمن المتذيل بدون أي نقاط في مباراة تحصيل حاصل فى نفس التوقيت، بينما تمتلك كل من قطر والإمارات 3 نقاط، alostora وتتنافس قطر مع الإمارات على حجز البطاقة الثانية للتأهل للمربع الذهبي ببطولة خليجي 24.

موقف الفريقين من الصعود للمربع الذهبي

كورة حصري مشاهدة حصرية لمباراة قطر والإمارات، حيث يحتاج العنابي للتعادل من دون أهداف أمام الإمارات لضمان التأهل برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف، فيما يحتاج المنتخب الإماراتي الفوز لا بديل عنه لضمان التأهل رفقة أسود الرافدين، KORA7ASRY قطر تستضيف الإمارات في مباراة التأهل الخليجي.

يلاشووت بلس، حيث تعود آخر مواجهة بين المنتخبين كانت فى نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية 2019، وانتهت بفوز العنابي برباعية نظيفة، YALLA SHOOT PLUS تابع بث حي ومباشر لمباراة قطر ضد الإمارات.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة قطر ضد الإمارات بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة ستار لحسم بطاقة التأهل الأخيرة، KORA STAR على ملعب الملك خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.







