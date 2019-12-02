بسبب كسر خط 500.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن إنقطاع المياه عن مناطق (عزبة طه السبع – كفر المنصورة) وقريتى تله وبهدال التابعين لمجلس قروى تله وكذلك قرية منشأة الدهب القبلية التابعة لمجلس قروى صفط الخمار) بالإضافة لاحتمالية ضعف ضغط المياه عن باقى المناطق بمدينة المنيا.



أوضح المهندس ياسر الشهاوي مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن ذلك ياتي نتيجة وجود كسر بخط 500 أمام مديرية التنظيم والإدارة بالمنيا، لافتا أنه تم الدفع بعدد 8 سيارات كسح متنوعة وحفار للكشف عن العطل وجارى توفير المزيد من مياه الشرب عند الحاجة إليها بالإضافة لمتابعة العمل بتلك الخطوط والانتهاء من إصلاح العطل في أقرب وقت.



