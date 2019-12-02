Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف علي 6 قرارات من التومين أسعدت المواطنين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:24 م
Advertisements
التموين
التموين
محمد المسلمي
Advertisements

الدكتورعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر عدد من القرارات لتخفيف العب ء عن المواطنين بتخفيض اسعار 4 سلع تموينية علي البطاقات  التموينية وهي الارز والسكر والدقيق والزيت .

 كما أصدرات  الوزارة قرارا بتخفيض اسعار اللحوم  السوداني في المجمعات  الاستهلاكية خمسة جنيهات لتصبح ب 80 جنيها بدلا من  85 وذلك لمدة شهر ونصف من امس .

ومن هنا "ترصد الفجر" ،  6 قرارات  من التومين أسعدت المواطنين

تعرف علي 6 قرارات أسعدت المواطنين "التومين"

1_ تخفيض 4 سلع تموينية علي بطاقات

2_ اتاحة الاسماك  في المنافذ بتخفيضات 20 %

3_ تخفيض أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

4_مد فترة تلقي تظلمات المستبعدين 15 يوم

5_ اصدار بطاقات  جديدة للفئات الأكثر احتياجا

6_ اضافة الزوجة علي البطاقات 

Advertisements

أخبار تهمك

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ يوم

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 12 ساعة

رسميا.. تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

03:17 م

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

03:14 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status