تعرف علي 6 قرارات من التومين أسعدت المواطنين

الدكتورعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر عدد من القرارات لتخفيف العب ء عن المواطنين بتخفيض اسعار 4 سلع تموينية علي البطاقات التموينية وهي الارز والسكر والدقيق والزيت .

كما أصدرات الوزارة قرارا بتخفيض اسعار اللحوم السوداني في المجمعات الاستهلاكية خمسة جنيهات لتصبح ب 80 جنيها بدلا من 85 وذلك لمدة شهر ونصف من امس .

ومن هنا "ترصد الفجر" ، 6 قرارات من التومين أسعدت المواطنين

تعرف علي 6 قرارات أسعدت المواطنين "التومين"

1_ تخفيض 4 سلع تموينية علي بطاقات

2_ اتاحة الاسماك في المنافذ بتخفيضات 20 %

3_ تخفيض أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

4_مد فترة تلقي تظلمات المستبعدين 15 يوم

5_ اصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا