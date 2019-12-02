Advertisements
تعرف علي 6 قرارات من التومين أسعدت المواطنين
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:24 م
Advertisements
محمد المسلمي
Advertisements
الدكتورعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر عدد من القرارات لتخفيف العب ء عن المواطنين بتخفيض اسعار 4 سلع تموينية علي البطاقات التموينية وهي الارز والسكر والدقيق والزيت .
ومن هنا "ترصد الفجر" ، 6 قرارات من التومين أسعدت المواطنين
تعرف علي 6 قرارات أسعدت المواطنين "التومين"
1_ تخفيض 4 سلع تموينية علي بطاقات
2_ اتاحة الاسماك في المنافذ بتخفيضات 20 %
3_ تخفيض أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية
4_مد فترة تلقي تظلمات المستبعدين 15 يوم
5_ اصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا
6_ اضافة الزوجة علي البطاقات
Advertisements