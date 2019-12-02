Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت Match مشاهدة مباراة الامارات وقطر بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش قطر beIN SPORTS

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر يلا شوت لايف الإثنين 2-12-2019 في كأس الخليج العربي 24

 

يواجه المنتخب القطري منتخب الإمارات في الرابعة والنصف من عصر اليوم الاثنين على ستاد "خليفة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

 

مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر يلا شوت لايف الإثنين 2-12-2019 في كأس الخليج العربي 24

 

مشاهدة مباراة قطر ضد الإمارات بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، ويحتل المنتخب الاماراتي المركز الثاني في ترتيب المجموعة مناصفة من قطر برصيد 3 نقاط لكل منهما.

 

وسيبحث كل منتخب عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط، خاصة أن المنتخب الذي سيفوز سيتواجد في الدور المقبل. 

 

مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر يلا شوت لايف الإثنين 2-12-2019 في كأس الخليج العربي 24

 

مشاهدة مباراة قطر ضد الإمارات بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، بينما منتخب قطر فلديه 3 نقاط أيضاً من مكسب وحيد في مباراتين.

 

ويبحث المنتخب القطري عن تحقيق الانتصار مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

 

 

مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر يلا شوت لايف الإثنين 2-12-2019 في كأس الخليج العربي 24

 

 

مشاهدة مباراة قطر ضد الإمارات بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، حيث من المنتظر أن تكون المباراة مثيرة وقوية للغاية، خاصة أنهم متشابهين في كل الأمور لديهم 3 نقاط من انتصار وحيد وبالتالي ستكون الثلاث نقاط المقبلة هي الفيصل في تحديد المتأهل.


 

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ أقل من ساعتين

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ يوم

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ نصف ساعة

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ ساعة و 20 دقيقة

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

03:17 م

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

04:04 م

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status