يلا شوت Match مشاهدة مباراة الامارات وقطر بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش قطر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر يلا شوت لايف الإثنين 2-12-2019 في كأس الخليج العربي 24

يواجه المنتخب القطري منتخب الإمارات في الرابعة والنصف من عصر اليوم الاثنين على ستاد "خليفة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر يلا شوت لايف الإثنين 2-12-2019 في كأس الخليج العربي 24

مشاهدة مباراة قطر ضد الإمارات بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، ويحتل المنتخب الاماراتي المركز الثاني في ترتيب المجموعة مناصفة من قطر برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وسيبحث كل منتخب عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط، خاصة أن المنتخب الذي سيفوز سيتواجد في الدور المقبل.

مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر يلا شوت لايف الإثنين 2-12-2019 في كأس الخليج العربي 24

مشاهدة مباراة قطر ضد الإمارات بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، بينما منتخب قطر فلديه 3 نقاط أيضاً من مكسب وحيد في مباراتين.

ويبحث المنتخب القطري عن تحقيق الانتصار مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر يلا شوت لايف الإثنين 2-12-2019 في كأس الخليج العربي 24

مشاهدة مباراة قطر ضد الإمارات بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، حيث من المنتظر أن تكون المباراة مثيرة وقوية للغاية، خاصة أنهم متشابهين في كل الأمور لديهم 3 نقاط من انتصار وحيد وبالتالي ستكون الثلاث نقاط المقبلة هي الفيصل في تحديد المتأهل.



