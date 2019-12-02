مفاجأة.. تعرف على المسئول عن تسليم الكرة الذهبية اليوم للفائز بها

تقام مساء اليوم الإثنين 2 ديسمبر حفل تسليم الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" العالمية في العاصمة الفرنسية باريس.

المسئول عن تسليم جائزة الكرة الذهبية اليوم

وتأكد رسميا أن المسئول عن تسليم جائزة الكرة الذهبية للفائز بها هذا العام هو الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد ومنتخب كرواتيا والفائز بالجائزة العام الماضي.

الفائز الأقرب بالكرة الذهبية

وتؤكد جميع التقارير الصحفية والمؤشرات حتى الآن إلى فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام متفوقا على جميع منافسيه بفارق كبير.

وسيتجه ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم رفقة كل من جوسيب بارتيمو رئيس نادي برشلونة وفرانكي دي يونج وماركو تير شتيجن وأنطوان جريزمان لاعبو الفريق.

ترتيب صلاح في الفائزين بالكرة الذهبية

وتواجد المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وحسب التسريبات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن محمد صلاح قد جاء في المركز الثالث في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية بعد ميسي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

ولكن في النهاية سنكتشف الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام مساء اليوم في حفل توزيع الجوائز بالعاصمة الفرنسية باريس.