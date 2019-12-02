Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضياء رشوان: مواقع التواصل الاجتماعي تعد أبواق للدعاية وليست للمهنية الإعلامية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:08 م
Advertisements
جانب من المنتدي
جانب من المنتدي
الفجر السعودي
Advertisements

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر أبواق للدعاية وليست للمهنية الإعلامية، مؤكدا أن الخطب الإعلامية ليست سبباً كافياً للتأثير والتجييش على سلوك الجماهير العربية.

وأضاف "رشوان"، خلال كلمته فى منتدي الإعلام السعودي، أن العملية الإعلامية في العالم العربي مخيبة للآمال وللطموح العربي، مرجعاً ذلك لاختلاف سياسة المؤسسات الإعلامية العربية عن المؤسسات الإعلامية الغربية.

وتحت شعار "صناعة الإعلام... الفرص والتحديات"، انطلق اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى، حيث ينظم ويشرف على المنتدى، الذي سيستمر لمدة يومين هيئة الصحفيين السعوديين، بحضور عدد من الشخصيات العالمية في مجال الإعلام والسياسة والدبلوماسية. 

وسيتطرق المتحدثون لتجاربهم وخبراتهم الاتصالية والإعلامية من خلال أعمالهم في مجالات عدة منها الإعلام والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد وغيرها.

ويواكب منتدى الإعلام السعودي، اليوم وغداً، مستجدات الساحة الإعلامية ومتغيراتها من خلال جلسات وورش عمل متخصصة تتناول الإعلام الرقمي والتجارب المختلفة، التي خاضتها مؤسسات إعلامية عربية وعالميه في هذا المجال والتحديات التي تتعلق به.

وحرصت هيئة الصحفيين السعودية، تزامناً مع إقامة المنتدى، على إيجاد آلية لتطوير الإعلام المحلي من خلال جائزة الإعلام السعودي ودورها في تعزيز التنافس والابتكار. 

وأوضح محمد الحارثي مدير الجائزة، أن "جائزة الإعلام السعودي"، التي تنطلق هذا العام في نسختها الأولى، تأتي تشجيعاً وتقديراً للأعمال الإعلامية المهنية المتميزة في وسائل الإعلام السعودية، لافتاً إلى أن الجائزة تتكون من 4 فروع؛ "الصحافة، الإنتاج المرئي، الإنتاج المسموع، شخصية العام"، ويحصل الفائزون فيها على جوائز مالية وتقديرية.

وتشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات اجتماعية وسياسية نوعية مدفوعة بـ"رؤية 2030" الطموحة، مما حدا بـهيئة الصحفيين السعوديين، إحدى مؤسسات المجتمع المدني، للمبادرة إلى طرح فكرة إقامة منتدى سنوي للإعلام السعودي، بالإضافة إلى جائزة الإعلام السعودي.

Advertisements

أخبار تهمك

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ يوم

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 9 ساعات

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ ساعة و 18 دقيقة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 12 ساعة

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

03:17 م

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

03:14 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status