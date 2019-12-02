"التضامن" تكشف تفاصيل استضافة الناجيات من العنف

قالت الدكتورة منال حنفي، مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن، إن مراكز استضافة الناجيات من العنف موجودة منذ عام 2005، والدولة قامت بتوفير 8 مراكز في القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والدقهلية وبني سويف والمنيا وتقوم بالإنفاق عليها.



وأوضحت "حنفي"، خلال حوارها مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أن هذه المراكز تستقبل السيدات من جميع أنحاء الجمهورية طوال الوقت، معقبة: "عمرنا ما جت سيدة أو فتاة ولم تجد لها مكان".



ونوهت مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن، إلى أن أكبر تحدي يواجههم هو عدم استيعاب الناس لفكرة وجود مركز استضافة، موضحة أنهم يقوموا بعمل لقاءات جماهيرية مع السيدات في الشارع في العديد من المحافظات؛ للتسويق لمراكز الاستضافة، بهدف حث الفتاة أو السيدة التي تتعرض لأي نوع من العنف، او تشعر بالتهديد من التعرض للعنف من الأب أو الأم أو الأخ أو الجد أو الخال أو العم، أو التعرض للضرب والإهانة وزواج الأطفال والحرمان من التعليم، على التوجه لهذه المراكز لاستضافتها بها هي وأبناءها لحين توفيق اوضاعها، وعمل معالجات نفسية واجتماعية لها، وحال احتاجت لشق طبي يتم توجيهها للعلاج".

