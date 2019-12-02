عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

عرض مسئولو النادي الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ضم الثنائي يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي والبرازيلي كينو لاعب بيراميدز والمعار لصفوف فريق الجزيرة الإماراتي.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن مسئولي القلعة الحمراء قاموا بعرض كلا اللاعبين على المدرب السويسري لإبداء رأيه قبل التعاقد معهما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويدرس المدرب السويسري الموقف حاليًا قبل الرد على مسئولو الأهلي وموقفه من ضمهما في يناير المقبل.





وكان الجزائري يوسف بلايلي قد انتقل لصفوف أهلي جدة السعودي في الصيف الماضي قادمًا من الترجي التونسي بعد تألقه مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا وقيادته محاربو الصحراء للتتويج باللقب، فيما لفت كينو الأنظار إليه مع بيراميدز في الموسم الماضي لينتقل في الصيف إلى الجزيرة الإماراتي لمدة موسم على سبيل الإعارة.





ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



