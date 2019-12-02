شاهد.. نسرين طافش تأسر قلوب مُحبيها بهذه الإطلالة

تحرص الفنانة نسرين طافش على مشاركة مُحبيها صور من يومياتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت نسرين صورة جديدة لها، ظهرت نسرين في الصورة وهي مُرتدية شميز باللون الأبيض، يتسم بوجود أكمام طويلة، وجيبة فوق الركبة باللون الأسود ، وارتدت حزام أسود في منطقة الخصر، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.



وفي سياق آخر، شاركت نسرين مؤخرًا فى مسلسل "مقامات العشق"، والمسلسل من إنتاج تلفزيون أبو ظبي، ومن تأليف الكاتب محمد البطوش، ومن إخراج أحمد إبراهيم أحمد.



الجدير بالذكر أنَّ أخر أعمال الفنانة نسرين طافش السينمائية مشاركتها في فيلم" نادي الرجال السري"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وحظي الفيلم على جائزة أفضل فيلم كوميدي من مجلة الدير جيست، وسيقام حفل توزيع جوائز الدير جيست في يوم ٢٠ ديسمبر القادم في أحد الفنادق الكُبري بالقاهرة.

