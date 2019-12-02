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عماد حمدي يحصد جائزة أفضل موسيقي بمهرجان الفيلم الأمريكي (صور)
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:58 م
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محمود حنفي
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حصد عازف الجيتار العالمي عماد حمدي جائزة "تراكس ميوزيك أوورد" أفضل موسيقى في مسابقة مهرجان الفيلم الأمريكي عن مقطوعة "فن الميلونجا - The Art Of Milonga".
لم يرغب عام 2019 ان ينتهي قبل ان يتوج الفنان عماد حمدي بسادس جائزة له هذا العام ليكمل نصف دستة، فقد فاز بعدة جوائز عالمية منها: لقب "ياماها آرتيست" أفضل عازف جيتار في مصر والشرق الأوسط من اليابان وأربع جوائز "أكاديمي أوورد" أفضل موسيقى من راديو نيويورك بأمريكا، كما تسلم أيضا الجيتار الذي صنعته اليابان خصيصا له بأهم وآخر ما توصلت إليه شركة ياماها العالمية من تقنيات حديثة في صناعة الآلات الموسيقية.
جدير بالذكر ان الفنان عماد حمدي قد تخرج في الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى فيما خرجت معزوفاته للجيتار من دار الأوبرا المصرية إلى العالم و كان المرشح الوحيد من مصر للمشاركة في مسابقة أفضل عازف جيتار في العالم من جورجيا ، كما أنه أول مصري يعزف مع الأوركسترا السيمفوني منذ ١٩٨٨ و الى الان، ومن أبرز ما قدمه "كونشيرتو ارانخويز" للمؤلف الإسباني الشهير رودريجو، وقد عزف مع الاوركسترا السيمفوني تحت قيادة العديد من كبار قادة الأوركسترا اهمهم: يوسف السيسي و طه ناجي و السويسري توماس هيرتزوج و الألماني ارنست شيللا و المصريين: حسن شراره و طارق مهران.
ويعتبر عماد حمدي هو أول عازف جيتار مصري يعزف بالمركز الدولي للموسيقى وقام بتكريمه المدير الفني عازف البيانو الشهير رمزي يس على أدائه المتميز، وقد قام بتأسيس ثنائيات ناجحة لأول مرة في مصر للجيتار و الفيولينة - الفلوت - التشيللو - البيانو - العود - الغناء و الإيقاع، وقام بتأسيس اول مدرستين في مصر لتعليم عزف الجيتار بشكل أكاديمي بدار الأوبرا المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقدم عماد حمدي العديد من النجاحات لهذه الآلة التي تحظى بشهرة و جماهيرية كبيرة في كل أنحاء العالم.
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