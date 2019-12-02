عماد حمدي يحصد جائزة أفضل موسيقي بمهرجان الفيلم الأمريكي (صور)

حصد عازف الجيتار العالمي عماد حمدي جائزة "تراكس ميوزيك أوورد" أفضل موسيقى في مسابقة مهرجان الفيلم الأمريكي عن مقطوعة "فن الميلونجا - The Art Of Milonga".









لم يرغب عام 2019 ان ينتهي قبل ان يتوج الفنان عماد حمدي بسادس جائزة له هذا العام ليكمل نصف دستة، فقد فاز بعدة جوائز عالمية منها: لقب "ياماها آرتيست" أفضل عازف جيتار في مصر والشرق الأوسط من اليابان وأربع جوائز "أكاديمي أوورد" أفضل موسيقى من راديو نيويورك بأمريكا، كما تسلم أيضا الجيتار الذي صنعته اليابان خصيصا له بأهم وآخر ما توصلت إليه شركة ياماها العالمية من تقنيات حديثة في صناعة الآلات الموسيقية.





جدير بالذكر ان الفنان عماد حمدي قد تخرج في الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى فيما خرجت معزوفاته للجيتار من دار الأوبرا المصرية إلى العالم و كان المرشح الوحيد من مصر للمشاركة في مسابقة أفضل عازف جيتار في العالم من جورجيا ، كما أنه أول مصري يعزف مع الأوركسترا السيمفوني منذ ١٩٨٨ و الى الان، ومن أبرز ما قدمه "كونشيرتو ارانخويز" للمؤلف الإسباني الشهير رودريجو، وقد عزف مع الاوركسترا السيمفوني تحت قيادة العديد من كبار قادة الأوركسترا اهمهم: يوسف السيسي و طه ناجي و السويسري توماس هيرتزوج و الألماني ارنست شيللا و المصريين: حسن شراره و طارق مهران.







