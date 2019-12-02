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معرض الرياض للسيارات يختتم فعالياته بـ"100 ألف زائر" ومبيعات بـ"197 مليون ريال"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:58 م
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معرض الرياض للسيارات
معرض الرياض للسيارات
الفجر السعودي
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اختتم معرض الرياض للسيارات فعالياته، التي أقيمت خلال الفترة من 21 - 26 نوفمبر الماضي، بعد أن تمكّن من تحقيق العديد من الأرقام القياسية الكبيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغت عدد السيارات المباعة في المعرض 92 سيارة، وبقيمة إجمالية بلغت 197 مليون ريال (52.500.000) مليون دولار.

وتخطى عدد الحضور حاجز الـ100 ألف زائر، وذلك بحسب ما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وضم معرض السيارات العديد من السيارات الكلاسيكية والنادرة، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الحضور؛ للتعرف على خصائص السيارات ومميزاتها، كما استوقفتهم سيارة 2030، التي "صنعت خصيصًا لمعرض الرياض للسيارات بمواصفات عالمية، وهي النسخة الوحيدة في العالم"، وما تتمتع به السيارة من خصائص ومميزات فريدة من نوعها، إضافة إلى السيارات النادرة، وقطع التعديل والإكسسوارات.

ويعدّ معرض الرياض للسيارات، المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض؛ حيث شهد المعرض خلال أيام فعالياته إقامة عروضًا للسيارات الكلاسيكية والسيارات نادرة، بالإضافة إلى مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدّلة، وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وعروض الدريفت، ومونستر جام وأكاديمية الشرطة وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

موسم الرياض
هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة العربية السعودية، بدءاً من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض معرض الرياض للسيارات تركي آل الشيخ السعودية

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