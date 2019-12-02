يلا شوت مشاهدة مباراة العراق ضد اليمن بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش اليمن YOUTUBE ONLINE

يستعد ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة مباراة سهلة نسبيًا للمنتخب العراقي، ضد نظيره اليمني، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الخليج العربي 24.

ويدخل المنتخب العراقي وهو ضامن التأهل للنصف النهائي، بعدما حقق فوزين متتاليين على منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد، وعلى الإمارات بهدفين دون رد محتلًا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

فيما يدخل المنتخب اليمني، وهو فاقدًا أمل التأهل بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام المنتخب الإماراتي والقطري، حيث خسر من الأخير بستة أهداف ليحتل مؤخرة الجدول بدون أي نقاط.

موعد مباراة اليمن والعراق بكأس الخليج

وتُقام مباراة اليمن والعراق، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والعراق بكأس الخليج

وتُذاع مباراة اليمن والعراق، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات كأس الخليج العربي والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حاليًا.









يلتقي المنتخب العراقي مع منتخب اليمن فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الاثنين، على ملعب "لخويا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".





ويبحث المنتخب العراقى عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط من أجل تأمين صدارته للمجموعة، حيث إنه ضمن التأهل للدور المقبل من البطولة.





لمشاهدة مباراة العراق ضد اليمن بث مباشر اليوم في خليجي









ويحتل المنتخب العراقي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث لعب حتى الآن مباراتين، حقق الفوز بهما وحصد النقاط كاملة.





بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، حيث لعب مباراتين حتى الآن تقلى خلالهم الهزيمة ولم يحصد أي نقطة حتى الآن.





ويقدم المنتخب العراقي مستوى رائع بالبطولة، حيث إنه نجح في أن يضمن بطاقة تأهله للدور المقبل من البطولة بعد الفوز في أول مباراتين.









بثا مباشرا ومشاهدة حية لمباراة اليمن ضد قطر فى كأس الخليج العربى "خليجى 24"، دون تقطيع.





يستعد منتخب اليمن لمواجهة نظيره منتخب قطر في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بإستاد خليفة الدولي ، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي24" المقامة في دولة قطر .



