"سامسونج الكترونيكس" تحشد حلولها الذكية بباقة من منتجاتها في معرض “Cairo ICT 2019”





تفخر سامسونج بتقديمها تلفزيونات QLED 8K المصنعة محليًا في مصنع بني سويف وتقدم مزيج مميز من التكنولوجيا العالمية بطابع مصري





عرضت شركة "سامسونج الكترونيكس مصر" أحدث تقنياتها وحلولها التكنولوجية العالمية لأول مرة في مصر خلال جناحها المخصص بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT في دورته الـ23 حيث قدمت حصريًا أحدث إصدارات منتجاتها من هواتف ذكية وتليفزيونات وباقة من حلولها الذكية التي تقدمها سامسونج سواء لقطاع الأعمال والشركات أو للأفراد. وتوجه سامسونج الدعوة للمصريين لزيارة جناحها والوقوف على المنتجات التي أطلقتها محليًا وعالميًا، لما للسوق المصرية من أهمية لدى سامسونج كواحدة من الأسواق الرئيسية في المنطقة وعلى مستوى العالم.









من جانبه، صرح جايهوان لي، المدير التنفيذي لشركة سامسونج الكترونيكس مصر، قائلًا، "تعد مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، خطوة هامة لأعمالنا في مصر، حيث نأمل بنهاية هذا العام الناجح لسامسونج التي حققت فيه نموًا في حجم المبيعات، أن نستعرض جميع انجازاتها ومشاركتها مع عملائنا على تنوع احتياجاتهم وخلفياتهم. فقد حرصنا على تقديم أحدث تكنولوجيا في جميع المجالات، ونفخر بتقديم منتجات محلية الصنع في مصر من خلال مصنعنا الرائد في بني سويف، مثل شاشات QLED 8K."









وأضاف "لي"، "تتمحور رؤية سامسونج حول تقديم منتجات تحول تجربة المستخدمين إلى تجربة سلسة وأقل مجهودًا واعتمادًا على الذكاء الاصطناعي AI والحلول عبر انترنت الاشياءIoT، أينما كان المستخدم، لذلك فقد أبدعنا في مجال الهواتف الذكية التي أصبحت امتدادًا ضروريًا لحياتنا اليومية، كما تمتد تقنياتنا للمنزل فكانت الأجهزة المنزلية المزودة بوسائل اتصال متقدمة ترتبط فيها ببعضها وبالأجهزة الأخرى لفهم احتياجات المستخدم وجعل حياته أقل عبئًا. كما طورنا باقة متنوعة من الحلول المميزة للشركات والمؤسسات، التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال بشكل جذري، ما يساهم في تعزيز الإنتاجية بشكل غير مباشر."









استهلت “سامسونج المستقبل" من خلال اطلاقها هاتف "جالكسي فولد" الذي سيكون متاحًا خلال معرض Cairo ICT. يقدم الهاتف شاشة Flex اللامتناهية والقابلة للطي التي تعد أكبر شاشة هاتف جالاكسي على الإطلاق بتقنية Dynamic AMOLED بحجم 7.3 بوصة والمصنوعة من مادة مبتكرة لضمان المرونة والنحافة. يدعم الهاتف البطارية المزدوجة بسعة 4380 ملي أمبير في الساعة (النموذجية) التي تعتمد على تقنية استهلاك طاقة الخليتين التي يمكن إعادة شحنهما لتجنب الشحن المفرط. ولتوفير الطاقة، تعمل خاصية إدارة البطارية الذكية على عدم تشغيل التطبيقات التي لا يحتاجها المستخدم.









وتحضر هواتف Note 10 وNote 10+، بقوة خلال المعرض أيضًا إلى جانب هاتف "فولد". وعملت سامسونج في سلسلة هواتف Galaxy Note10+ على الارتقاء بذاكرة الهاتف المحمول إلى مستويات جديدة من خلال سعة تخزين 256 جيجابايت التي يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجي يصل إلي 1 تيرابايت. كما تدعم الهواتف خاصية الشحن السريع التي تمكنك من استخدام الهاتف ليوم كامل إذا تم شحنه لمدة 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف يدعم S Pen الذي يعمل بشكل متواصل لمدة قد تصل إلى 10 ساعات. ويضم الهاتف حجمين لشاشة Infinity O السينمائية: 6.8 بوصة و6.3 بوصة.









كما تضم ساحة عرض سامسونج سلسلتها الأشهر فئة الـS والأكثر رواجًا الـA والـM، وعدد من أحدث اكسسوارات الهواتف مثل Galaxy Buds، والساعة الذكية Gear Active 2.









وتحمل تلفزيونات سامسونج QLED 8K المتاحة خلال أيام المعرض توقيع "صنع في مصر". وتفخر سامسونج بإنتاجها لهذه التلفزيونات الرائدة عالميًا في مصنع بني سويف.









ولفت المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التلفزيونات، إلى الطفرة التي حدثت في قطاع التلفزيونات بعد بناء مصنع بني سويف لتصنيع الشاشات، مضيفًا، "تلتزم شركة سامسونج بتطوير قطاع التلفزيونات في مصر، كونها من الأسواق الرئيسة في مصر والمنطقة. ويعد تصنيع تلفزيونات QLED 8K في مصر خطوة هامة من جانبنا للمساهمة في دعم قيمة المنتج المحلي، وتحويل مصر إلى منصة تصدير من الدرجة الأولى على مستوى المنطقة والعالم."









وتأتي الشاشات مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي، والتي تمكن هذه الشاشات الجديدة من التعرف على أي محتوى وتحسينه بغض النظر عن مستوى الدقة الأصلية لتوفيرها بجودة عالية تقارب دقة "8K"، كما أنه من خلال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تساعد خاصية الارتقاء الذاتي AI Upscaling على تحويل المحتوى البصري ذو الدقة المنخفضة والتفاصيل غير الواضحة إلى دقة 8K المذهلة والحصول على تفاصيل محسنة وأكثر وضوحًا.





تطرح سامسونج خلال المعرض هذه الأجهزة وتستعرض خصائصها الجديدة، حيث تأتي الثلاجات بنظام ™Twin Cooling Plus الذي يخلق بيئة مواتية لحفظ المواد الغذائية الطازجة في الثلاجة مع رطوبة تبلغ ‎70%‎، مقابل ‎30%‎ في TMF التقليدية. لذلك تبقي المكونات طازجة لفترة أطول دون جفاف.









ولفتت المهندسة هبة صافي، مدير ادارة المنتجات بشركة سامسونج مصر، "لمفهوم إنترنت الأشياء القدرة على تغيير مجتمعنا، واقتصادنا وطريقة عيشنا. وواجبنا أن نتعاون معًا - كصناعة، وداخل القطاعات المختلفة - لتحقيق الاستفادة مما يعد به مفهوم إنترنت الأشياء".









ومع غسالة QuickDrive™ من سامسونج، ستتمكن من إنجاز عملية الغسيل خلال فترة قصيرة جداً. ومن خلال تقليل الوقت المطلوب لغسل حمولة ملابس، توفر لك تقنية QuickDrive ™ الجديدة من سامسونج المزيد من الوقت لقضائه مع أفراد العائلة.









كما تمثل غسالة Activ DualWash، الأكثر نجاحًا لسامسونج مصر، عاملاً هاماً في زيادة حصة سامسونج في سوق الغسالات المنزلية، فقد صممت الشركة هذه الغسالة التي تعبأ من الأعلى بناء على حاجة المستهلكين لمعالجة ملابسهم قبل وضعها في الغسالة الآلية.









وبالنسبة لفئة التكييفات، تعد تقنية Wind-Free واحدة من أبرز ابتكارات سامسونج التي تقدمها في هذا المجال. بعد الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة من خلال وضع Fast Cooling، فإنه يحافظ على درجة الحرارة المثالية دون أي رياح مباشرة من خلال تشتيت الهواء البارد والهادئ بلطف عبر فتحات الهواء الصغيرة للحصول على تأثير تبريد طبيعي من خلال تقنية Wind-Free.









بفضل مقاس حوافها الضيقة على نحو استثنائي والذي يبلغ 0,44 مم فحسب، وتزويدها بتقنيات تحسين الصورة المتقدمة التي ابتكرتها سامسونج، إلى جانب زوايا المشاهدة الواسعة، تقدم فئة VHR-R تجربة مشاهدة مؤثرة وانسيابية. ويسمح تصميمها العصري النحيف للشاشة بتناغمها مع أي بيئة عمل بانسجام.









وتعد السبورة الرقمية الذكية Flip 2 Samsung سبورة تفاعلية عالية التقنية توفر إمكانيات لا حدود لها لإدارة التعاون الفعال من خلال قلم للكتابة والرسم وفرشاة لخلق أعمال فنية، وإمكانية الكتابة على أي نوع من الخلفيات ومرونة في تعديل الصور. و تعتبر الحل الامثل في المؤسسات التعليمية كالمدارس و الجامعات تماشيا مع توجه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية لتتوافق مع التابلت









تقدم سامسونج أيضًا خلال المعرض حلولًا لقطاع التجزئة والمتاجر. حيث تم تصميم حل MagicInfo™ Solution لدعم خط منتجات "حلول شاشات العرض" في سامسونج لاحتياجات تتضمن زيادة التفاعل والتلقائية مع المستخدمين. يُمثل MagicInfo™ Solution مجموعة من البرامج التي يمكن أن تناسب أغراضًا مختلفة أو احتياجات حسب اختلاف بيئات الاستخدام؛ حيث يعزز المحتوى الرقمي الخاص بالعرض بفاعلية ويساهم في تحقيق الحد الأقصى من عائد الاستثمار (ROI).









من جانبه لفت حسام الكاشف، رئيس قطاع أعمال الـ B2B، إلى أهمية التواجد خلال معرض القاهرة للتكنولوجيا، وتقديم حلول ومنتجات سامسونج للأعمال حيث أن الشركة من الرواد في مجال الحلول الذكية التي لا تقتصر فقط على الهواتف الذكية والحلول المنزلية، بل تمتد إلى زيادة الفعالية والإنتاجية في بيئة العمل وحتى تحقيق عوائد استثمارية أفضل. مشيرًا إلى أن المعرض لا يعد فرصة لتقديم وعرض المنتجات فقط بل والتفاعل بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال خاصة من الشركات والمشروعات الناشئة التي تعد بيئات عملها بيئات خصبة قادرة على تبني مزيد من الابتكار.





وأشار الكاشف إلى تقديم سامسونج أيضًا مجموعة من الأجهزة والشاشات المصممة خصيصًا لقطاع الضيافة والفنادق كونه من أهم القطاعات بالنسبة للسياحة ويعكس مدى تطوره صورة عن مصر كدولة متقدمة ذات بنية تحتية متطورة.





ومن بين هذه الأجهزة التي تطرح خلال المعرض شاشات تعمل على أنظمة LYNK Reach وLYNK HMS التي تتضمن الخصائص التالية:









ويمكن للفنادق استخدام تقنية إدارة الضيافة الأحدث لتقديم تجربة مميزة للنزلاء. يمزج حل LYNK REACH 4.0 من سامسونج مزايا تقنيات الضيافة REACH الخاصة به بغرض عرض حل إدارة شامل للمحتوى. يُحسّن LYNK REACH 4.0 مزايا وتقنية تعزيز الكفاءة القائمة على تجربة المستخدم التي تتنوع بين المزيد من قنوات توصيل المعلومات، وخيارات الاتصال الملائمة، والإدارة الفعالة للغرفة.









نظام "سوفت وير" يتيح تشغيل الشاشات الفندقية ليس فقط كشاشات عرض أو معلومات فقط، حيث تم تصميمها لتصبح محور تحكم ذاتي قادر على الاتصال بالعديد من أجهزة التكنولوجيا المدمجة والتحكم في الغرفة بشكل عام مثل التحكم في الاضاءة والتكييف وغيرها.







