وزير النقل: غدا افتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط



هذا بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقًا للعديد من الدراسات العالمية ومن أمثلة هذه المشروعات ( تحويل خط سكة حديد ( أبو قير – محطة مصر ) إلى خط مترو كمرحلة أولى ومده إلى مدينة برج العرب كمرحلة ثانية، تطوير ترام الرمل ومد المسار إلى المنشية.



وأكد الوزير على أهمية دخول القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكك الحديدية نظرا للأهمية الكبيرة لها في زيادة عوائد السكك الحديدية وتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل تكلفة النقل.

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل أن غدا الثلاثاء سيتم افتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط ضمن افتتاح عدد من المشروعات مشيرا إلى أن يوم الخميس القادم سيشهد وصول أول ١٠ جرارات من صفقة توريد وتصنيع ١١٠ جرار سكة حديد وإعادة تأهيل ٨١ جرار من الأسطول الحالي ويوم السبت سيتم تدشين خط ملاحي لشركة الجسر العربي للملاحة ما بين شرم الشيخ والغردقة ويوم الأحد القادم خروج ماكينة الحفر من محطة ماسبيرو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.كما أشار الوزير إلى تنفيذ مشروعات القطار المكهرب ومشروعي المونوريل واستكمال مراحل وخطوط مترو الأنفاق في ضوء اهتمام وزارة النقل بتعظيم النقل الجماعي.جاء ذلك خلال كلمته في جلسة" النقل الحاضر والمستقبل بالمؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل " والتي شهدت حضور وفود عربية رفيعة المستوى ووفود أكثر من ٣٦ شركات عالمية ومحلية في مجال النقل والبنية التحتية.وأكد، على استطاعتهم في استرجاع ثقة العاملين في السكة الحديد وثقة المواطن في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وهناك تضافر من كل العاملين في وزارة النقل لتصبح الوزارة وهيئة السكك الحديدية في طليعة الوزارات والهيئات التي تخدم المواطن المصريثم قام وزير النقل بتهنئة القيادة السياسية والشعب المصري العظيم لنجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" وذلك خلال الانتخابات التي أجريت منذ عدة ايام في العاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ١٣٢ صوتا من إجمالي ١٦٥ دولة لها حق التصويت حيث أكد ان هذا الفوز يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارتا النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفا إلى أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في كافة المجالات.واستعرض الوزير خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد حيث أكد أنه عقب توليه حقيبة النقل إتخذ عدد من الاجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الاصلية ورفع مستوى العامل البشري وإعاده تدريبه حيث تم اعتماد وتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد وعقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالسكك الحديدية ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات والحرص على اعلام الركاب بأي تاخيرات بسبب تهدئة القطارات بسبب اعمال تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية ثم تم اجراء خطة متوسطة تشمل استكمال كافة المشروعات الجارية الخاصة بالاشارات والمزلقانات والمحطات والتي ستساهم في تحسين الخدمة المقدمة مضيفا ان السكة الحديد حاليا تنقل مليون راكب يوميا والخطة المتوسطة نهدف منها ان ننقل ٢ مليون راكب وفي الخطة الطويلة الأجل نهدف لنقل ٤ ملايين راكب يوميا.وبالنسبة لإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع ومن أهمها خطوط السكك الحديدية المخطط تطويرها ( ازدواج خط المنصورة دمياط بطول 64 كم وازدواج خط قليوب منوف طنطا بطول 94 كم بتكلفة تقديرية 5.5 مليار جنيه، وازدواج خط قليوب شبين القناطر الزقازيق بطول 65 كم وجاري التنسيق مع الجانب الإسباني لتمويل المشروع، ازدواج خط إمبابة الإتحاد القباري والإتحاد إيتاي البارود بطول 227 كم.وبالنسبة للخطوط الجديدة المخطط إنشاؤها فهناك مخطط تنفيذ خط سكة حديد ( المناشى 6 أكتوبر ) بطول 60 كم لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، وانشاء خط سكة حديد (الروبيكي العاشر بلبيس ) بطول 69 كم ( ركاب بضائع )، وانشاء خط سكة حديد دمياط المنصورة الجديدة مرورًا بدمياط الجديدة جمصة بطول 50 كم وخط سكة حديد الغردقة سفاجا قنا وإلي الاقصر ابو طرطور بطول 750 كم.