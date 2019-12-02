'مصر الخير' تشارك في معرض مؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات برعاية السيسي

تشارك مؤسسة مصر الخير بمنتجات قطاع الغارمين من المنتجات التراثية والصناعات اليدوية في معرض ومؤتمرالقاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للعام السادس على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر2019 ، تحت شعار The Digital Experience،

وكان الرئيس السيسي قد افتتح المعرض وتفقد أروقته المختلفة واستمع سيادته لرؤية شاملة لعملية التحول الرقمى ومنصة مصر الرقمية.









وشهد جناح مؤسسة مصر الخير إقبال كبير على منتجاته من المنسوجات، والسجاد الحرير والكليم، فضلًا عن منتجات سيدات محافظة شمال سيناء وتأتي المشاركة في إطار خطة طموحة تنفذها المؤسسة لاحياء العديد من الصناعات اليدوية في مقدمتها الكليم والسجاد اليدوي وتطوير المشغولات اليدوية لشمال سيناء وايضا العمل علي التمكين الاقتصادي للاسر الاكثر احتياجًا وأسر الغارمين تماشيًا مع سياسة الدولة في هذا الاطار من خلال تسويق منتجات الغارمين وأسرهم , حيث تستهدف خطة المؤسسة كذلك توفير فرص عمل من خلال تدريب وتشغيل هذه الفئات علي الصناعات الحرفية المصرية والتراثية في مجالات السجاد والمنسوجات.





واعربت سهير عِوَض، رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير عن مشاركتهم في المعرض المقام علي هامش مؤتمرالقاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو" ICT " و اشادت بدعم القائمين علي تنظيم المؤتمر لمشاركة مؤسسة مصر الخير بمنتحاتها في المعرض .





وأضافت عوض لقد بدأنا برحلة تدريب، وتعليم الحرف اليدوية لهذه الاسر حتي يصبح لديهم مهنة تفتح لهم باب الرزق، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة ، مشيرا إلي أن أحلام المؤسسة، لَم تقف عند التعلم بل الاتقان، وايضا حلمنا بالمنافسة، والحقيقة وجدنا جهات كثيرة، تعاونت معنا في مقدمتها وزارة التضامن التي أعطت لنا الحرير، والصناع المهرة الذين قاموا بالتدريب، وايضا توقيع بروتوكلات مع الجامعات للوصول إلي أعلي مستوي من التحديث العلمي في صناعة المنسوجات والسجاد والكليم. وبالفعل بدأنا من خلال مصانع بالإسكندرية للسجاد الحرير الفاخر، ومصنع اطفيح لانتاح الكليم، بأحدث التصميمات المتطورة والمبتكرة بالإضافة للتعاون مع العديد من مصانع الصعيد لانتاج الشيلان المشهورة بيها نجادا ، وتسويق منتجاتهم أيضا بالاضافة لوضع برنامج خاصة لأهالي شمال سيناء من خلال تنمية الحرف السيناوية الشهيرة وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المصرية والدولية.



