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حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:51 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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قالت نقابة الأطباء، في محاولة للخروج من الأزمة وإيجاد حل لمشكلة نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة، دون استشارة أو الاستنارة برأي أهل الاختصاص والمعنيين بالأمر وهم الأطباء ونقابتهم، إنها دعت قامات وحكماء المهنة في حوار مفتوح وهم: الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ المتفرغ بالقصر العيني، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور محمد أبو الغار الأستاذ المتفرغ بالقصر العيني، والدكتور عبد المنعم عبيد الأستاذ المتفرغ بالقصر العيني، والدكتور أشرف زكي الأستاذ بمعهد القلب، والبرلماني مجدي مرشد عضو لجنة الصحة، والدكتور منصور كباش نقيب أطباء أسوان.

وأضافت النقابة، استقبلهم جميعا الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم نجوى الشافعي وكيل النقابة، وإيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، ورشوان شعبان، وأسامة عبد الحي، ومحمد سلامة، وأحمد السيد، ومنى مينا عضو المجلس السابق، وحضرت أيضا نقيبة أطباء القاهرة شيرين غالب، ومنير بشارة.

وأكد الحاضرون على أهمية تطوير المنظومة الصحية بكاملها وعلى أهمية توفير فرص للدراسات العليا والتدريب لجميع الخريجين، كما أكدوا على ضرورة التواصل بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء فيما يخص الأطباء والمنظومة الصحية، مشددين على أهمية عقد لقاءات دورية بين النقابة وأعضاء لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب لمناقشة كيفية الدفع بالمنظومة الصحية للأمام ومناقشة كيفية تلبية حقوق الأطباء المشروعة.

وأوضح الحاضرون عدم إمكانية الحكم على النظام الجديد الذي تنوى وزارة الصحة تطبيقه على أطباء التكليف الجديد نظرًا لعدم وجود أي مستند مكتوب يوضح تفاصيله.

وندب الحاضرون كل من الدكتور مجدى مرشد، والدكتور منصور الكباش، بالترتيب لعقد لقاء عاجل يجمع وزيرة الصحة مع وفد نقابي وبعض ممثلي شباب الأطباء ويحضره بعض حكماء مهنة الطب لوضع حلول للمشكلة القائمة لأطباء التكليف.
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
حوار حكماء المهنة بدار الحكمة لإيجاد حل لأزمة نظام تكليف الأطباء الجديد (صور)
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