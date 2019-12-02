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وجبة غداء بـ40 ألف جنيه بشركة بترول خليج السويس (مستند)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:50 م
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النائب نافع هيكل
النائب نافع هيكل
إسلام شعراوي
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تقدم النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة موجه لوزير البترول والثروة المعدنية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية بشركة بترول خليج السويس "جابكو"، إضافة إلى وجود شبهات إهدار للمال العام بالشركة، وتقاعس الوزارة عن أداء مهامها والإشراف على سير العمل بالهيئات البترولية.

وقال "هيكل"، في طلبه، أنه ورد اليه العديد من الفواتير الخاصة بتوريد مواد غذائية لأحد المواقع التابعة للشركة ليوم واحد بتكلفه تجاوزت 40 ألف جنيه، مما يعد إهدارا صريحا للمال العام، مشيرًا إلى أن تلك الفواتير تتنافى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ترشيد الانفاق داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أنه ورد العديد والعديد من المستندات الخاصة بشركة بترول خليج السويس "جابكو" والتي تكشف حجم الفساد الواقع داخل الشركة، مؤكدًا أنه سيتم تقديم تلك الملفات تباعًا داخل مجلس النواب لمحاسبة المسئولين عن تلك الوقائع الموثقة بالمستندات.
وجبة غداء بـ40 ألف جنيه بشركة بترول خليج السويس (مستند)
وجبة غداء بـ40 ألف جنيه بشركة بترول خليج السويس (مستند)
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الكلمات المفتاحية

وجبة غداء ب40 الف شركة بترول خليج السويس

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