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«كورة لايف » مشاهدة مباراة العراق ضد اليمن بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش العراق PLUS

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:48 م
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«كورة لايف » مشاهدة مباراة العراق ضد اليمن بث مباشر
«كورة لايف » مشاهدة مباراة العراق ضد اليمن بث مباشر
الفجر الرياضي
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ويحتل المنتخب العراقي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث لعب حتى الآن مباراتين، حقق الفوز بهما وحصد النقاط كاملة.

بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، حيث لعب مباراتين حتى الآن تقلى خلالهم الهزيمة ولم يحصد أي نقطة حتى الآن.

ويقدم المنتخب العراقي مستوى رائع بالبطولة، حيث إنه نجح في أن يضمن بطاقة تأهله للدور المقبل من البطولة بعد الفوز في أول مباراتين.


 بثا مباشرا ومشاهدة حية لمباراة اليمن ضد قطر فى كأس الخليج العربى "خليجى 24"، دون تقطيع.

يستعد منتخب اليمن لمواجهة نظيره منتخب قطر في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بإستاد خليفة الدولي ، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي24" المقامة في دولة قطر .

 
مشاهدة مباراة اليمن ضد قطر بث مباشر في كأس الخليج العربي "خليجي24" بدون تقطيع
 
ويتذيل منتخب اليمن جدول ترتيب المجموعة الاولي بدون نقاط بعد الخسارة من منتخب الامارات بثلاثية نظيفة ، فيما يحتل منتخب قطر المركز الثالث بالمجموعة ذاتها بدون نقاط بعد الخسارة من منتخب العراق بنتيجة 2-1 .

لمشاهدة مباراة اليمن ضد قطر بث مباشر في كأس الخليج العربي "خليجي24" 
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مشاهدة مباراة العراق ضد اليمن بث مباشر

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