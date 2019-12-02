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تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:33 م
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عروض كارفور ديسمبر
عروض كارفور ديسمبر
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عروض كارفور ديسمبر 2019
تطرح سلاسل هايبر ماركت كارفور الكثير من العروض والخصومات الجديدة التى جاءت بعد انتهاء عروض البلاك فرايدي التى كان اخرها امس 1 ديسمبر والتى شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين وطوابير بالمئات في كافة فروع كارفور على مستوى الجمهورية حيث تضمنت عروضه في البلاك فرايدي كل ما يسأل عنه المستهلك في مصر، أما عن العروض الجديد فهي تبدأ من اليوم 2 ديسمبر وتنتهي في 15 ديسمبر الجارى وتسبق هذه العروض اعياد الميلاد المجيد مباشرة وتاتي تحت شعار كريزى سيل.

تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها

 عروض كارفور الجديدة حتى 15 ديسمبر
 شملت عروض كارفور الجديدة حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى الكثير من السلع الغذائية التى تحظى باهتمام الكثير من المستهلكين ومنها اللحم بالوزن والدواجن ساديا بالإضافة الى عروض البرجر والدواجن المجمدة من انواع كوكى والمراعي وحلوانى وغيرها ، فضلا عن عروض منتجات الألبان التى شملا الجبن الرومى والجبن الفيتا والجبن الشيدر بانواع مختلفة.

 وشملت العروض ايضا الكثير من المعلبات مثل التونة والكومبت والمشروم والذرة الحلوة وغيرها ووسائل التسلية والحلوى مثل الشيكولاته والبسكويت والحلوى المتنوعة، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض المنظفات وادوات العناية الشخصية.

تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها
 عروض كارفور على الادوات الكهربائية والالكترونيات
 أما عن الاجهزة الكهربائية فتضمنت عروض كارفور الجديدة خصومات كبيرة على تلفزيونات سامسونج وال جى وتورنيدو فضلا عن الهواتف المحمولة من انهواع انفينكس وسامسونج وشاومى وغيرها .

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