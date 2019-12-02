بث مباشر.. مظاهرة للمقاومة الإيراني في باريس تنديداً بجرائم نظام الملالي

تنظم المقاومة الإيرانية مظاهرات في باريس، احتجاجاً على جرائم النظام الإيراني، في صفوف المتظاهرين، التي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في العديد من المدن الإيرانية.

وكانت الجاليات الأنغلو-إيرانية في المملكة المتحدة وأنصار المجلس الوطني للمقاومة نضموا أمس السبت، مظاهرة في شارع داونينج ستريت، لدعم الاحتجاجات الشعبية المستمرة في إيران والتي تحولت إلى انتفاضة ضد النظام الدکتاتوري‌الديني.





وطالبت المظاهرة حكومة المملكة المتحدة بإدانة القمع الوحشي للنظام الإيراني الإرهابي، ضد الاحتجاجات المناهضة للنظام، وإبراز الدعم لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل إقامة الديمقراطية.





ودعا حسین عابدیني، عضو لجنة الشؤون الخارجیة في المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة، خلال المظاهرة حكومة المملكة المتحدة إلى العمل مع الحلفاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التحرك الفوري، من قبل المجتمع الدولي لوقف قتل وقمع المتظاهرين في إيران وتأمين إطلاق سراح السجناء السياسيين.





کما تحدث خلال المظاهرة ممثلون عن جمعیات الانغلو- إیرانیة في‌ المملکة المتحدة، فيما أکدوا تضامنهم مع الشبان الإیرانیین المنتفضين، ومطالبهم المشروعة في‌اسقاط نظام الملالی والإطاحة بالدکتاتوریة الدینیة في إیران.





ورفع المتظاهرون خلال المظاهرة والمسیرة التی تلت التجم٬ صور شهداء الانتفاضة، وأعلام المقاومة الإیرانیة مؤکدین علی عزیمتهم لمواصلة النضال حتی اسقاط نظام الملالی وإقامة الحریة والديمقراطية في إیران.





وعلى صعيد الداخل، نقلت المقاومة الإيرانية في اليوم السابع عشر للانتفاضة، أنّ الأزمة الداخلية للنظام تتصاعد عقب انتفاضة الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن لهيب الانتفاضة، لا يزال مستمراً في مدن مختلفة.





وقالت إنّ النظام لا يزال يمارس القتل الوحشي ضد المتظاهرين، فيما نقلت اعترافات أحد أعضاء مجلس شورى النظام، مؤكداً أنهم قاموا بمواجهة التظاهرات بالرصاص وقاموا باعتقال الصغير والكبير.



