Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبير صبري تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أعمالها الفنية الجديدة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:43 م
Advertisements
عبير صبري
عبير صبري
نور طلعت
Advertisements
تعمل الفنانة عبير صبري، حاليًا علي قدم وساق للإنتهاء من تصوير دورها في فيلمها الجديد "طلعت حرب2 " وذلك تمهيد لعرضه بمجرد الإنتهاء من تصويره وكافة تفاصيله.

وقالت الفنانة عبير صبري، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"ـ " أنها تقوم حاليًا بتصوير فيلم جديد يحمل عنوان " شارع طلعت حرب2" وهو من إخراج مجدي أحمد علي، وهذا يعزوووووزد ثالث تعاون مع المخرج مجدي علي، والفيلم من بطولة حسين فهمى، سمير صبري، دلال عبد العزيز.
ومجموعة أخري من الفنانين.

بالإضافة إلي تصوير مسلسل "الأخ الكبير" وهو من إخراج إسماعيل فاروق ومن أهم أبطاله محمد رجب، هبه مجدي، أيتن عامر.

وعن أعمالها الدرامية في شهر رمضان المقبل قالت،:"لم أستقر حتي الأن علي أي عمل درامي، وبالفعل تم عرض علي عدد كبير من الأدوار، ولكن لم أمضي حتي الأن علي أي عمل درامي لماراثون رمضان".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الاخ الكبير

أخبار تهمك

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ أقل من ساعتين

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ نصف ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ يوم

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ ساعة و 25 دقيقة

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

البطولات النسائية تنعش بلاتوهات السينما

حذف مشاهد من ياسمين صبري في فيلم "الديزل"

"بسبب السينما"..غياب 6 نجوم عن دراما رمضان 2019

تعرف على موعد انتهاء تصوير فيلم "أعز الولد" لـ ميرفت أمين

عبير صبري تتعاقد على "الأخ الكبير"

بصحبة دينا الشربيني.. عبير صبري تهنئ عبير منير لزفاف ابنتها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

03:17 م

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

04:04 م

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status