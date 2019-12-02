استشاري كبد: اختيار بورسعيد لإطلاق المنظومة الصحية الجديدة موفق



وأشار "حداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الإثنين، إلى أن إختيار محافظة بورسعيد لتنطلق منه المنظومة الصحية الجديدة يعد إختيار موفق، حيث أن المحافظة بها كافة أنواع المستشفيات من وحدات صحية، ومستشفيات مركزية، وبنيتها الأساسية مؤهلة لتطبيق المنظومة بها.



وأوضح استشاري الكبد، أن المنظومة توفر العلاج للمريض سوء أكانت حالته بسيطة، أو يحتاج إلى تدخل طبي دقيق، وهو ما سيشعر المواطن أن هناك جهة ستقدم له االخدمة الصحية أيا كانت حالته.



قال الدكتور عمرو حداد، استشار الكبد بمعهد ناصر، إن فكرة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ممتازة، وتقوم على نظام دقيق، موضحًا أن نجاح المنظومة يتطلب تكاتف كافة الجهات.