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غدا.. التضامن توقع بروتوكولات تعاون ضمن مشروع "2 كفاية"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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التضامن
التضامن
آيات عامر
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تشهد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

ويشهد الاحتفال توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من الجمعيات الأهلية في إطلاق إشارة البدء لتطوير 32 عيادة تقدم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات وهى (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

ويأتي مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد قام المشروع بتطوير ٣٣ عيادة تنظيم أسرة في المرحلة الأولي في ديسمبر ٢٠١٨، واستفاد من خدماتها المجانية ٣٥ ألفا و٧١٢ سيدة مستهدفة بالمشروع.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الدكتورةسحر السنباطى مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الأتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوي وزارة الاوقاف، وممثلى عن المجلس القومى للمراة ووزارات الصحة والأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة وممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعدد واسع من المؤسسات والهيئات المعنية والجمعيات الشريكة وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
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