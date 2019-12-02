أمين حداد في أمسية شعرية بالأوبرا









يذكر أن أمين حداد أحد الأسماء اللامعة في شعر العامية المصرية ومن أبرز الأصوات الشعرية في جيلة، خرج من عباءة والده الشاعر الكبير فؤاد حداد وتأثر بالشاعر الكبير صلاح جاهين ، نال جائزة كفافيس للشعر عام 2011 عن مجمل أعماله ، له عدة دواوين شعرية منها ريحة الحبايب ، حلاوة روح ، فى الموت هانعيش ، بدل فاقد ، من الوطن للجنة ، أسس فرقة الشارع التى تمزج بين الشعر والغناء كما نشر مجلة ابن عروس التى تتناول شعر العامية منذ 1990، كتب مجموعة من الاعمال الغنائية ودوبلاج العديد من أفلام والت ديزنى المترجمة إلى العربية .

أمين حداد على المسرح الصغير بالاوبرا ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تقام امسية للشاعر امين حداد وتقدمها الاعلامة علا شوشة وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 4 ديسمبر على المسرح الصغير يلقى خلالها مختارات من اشعارة التى تتناول موضوعات مختلفة .