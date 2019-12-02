Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمين حداد في أمسية شعرية بالأوبرا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements
أمين حداد على المسرح الصغير بالاوبرا ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تقام امسية للشاعر امين حداد وتقدمها الاعلامة علا شوشة وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 4 ديسمبر على المسرح الصغير يلقى خلالها مختارات من اشعارة التى تتناول موضوعات مختلفة .


يذكر أن أمين حداد أحد الأسماء اللامعة في شعر العامية المصرية ومن أبرز الأصوات الشعرية في جيلة، خرج من عباءة والده الشاعر الكبير فؤاد حداد وتأثر بالشاعر الكبير صلاح جاهين ، نال جائزة كفافيس للشعر عام 2011 عن مجمل أعماله ، له عدة دواوين شعرية منها ريحة الحبايب ، حلاوة روح ، فى الموت هانعيش ، بدل فاقد ، من الوطن للجنة ، أسس فرقة الشارع التى تمزج بين الشعر والغناء كما نشر مجلة ابن عروس التى تتناول شعر العامية منذ 1990، كتب مجموعة من الاعمال الغنائية ودوبلاج العديد من أفلام والت ديزنى المترجمة إلى العربية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عالي

أخبار تهمك

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 8 ساعات

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أمسية شعرية غنائية لحداد وشاهين في الأوبرا.. غدًا

السعودية تدشن جائزة عالمية للشعر العربي بقيمة مليون ريال

إبداعات جمال الشاعر على المسرح الصغير بالأوبرا

قراءة بصرية في أشعار فؤاد حداد وصلاح جاهين وأمسية شعرية بـ"جاليري ضي"

دار الشروق تصدر ديوان "سلام مؤقت" لأمين حدّاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

03:14 م

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status