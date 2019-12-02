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نقيب الفلاحين: سعر توريد القمح مرضٍ للمزارعين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين
رقية جمال
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كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن حقيقة تراجع الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام.

وأوضح "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن الفلاحين التزموا بزراعة القمح قبل 10 نوفمبر وفقًا لتعليمات وزارة الزراعة، ومتوقع أن ننتج 9 مليون طن قمح هذا الموسم، وهناك سعة للتخزين نحو 4.5 ملايين طن بعد إنشاء الصوامع الجديدة.

وتابع نقيب الفلاحين، أننا في طريقنا لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة بعد نجاحنا في استنباط أصناف جديدة من القمح بجودة عالية، وطرق زراعة جديدة، حيث تم زراعة نحو مليون فدان على المصاطب بأصناف جيدة تنتج من 25-30 أردب للفدان، مشددًا على أن سعر القمح خلال العام الحالي متوقع أن يبقى كما هو بنفس سعر العام السابق أو يزيد قليلًا، وهو سعر مرضي بالنسبة للفلاحين.

وأوضح أن الفلاحين يقبلوا على زراعة القمح؛ لكونهم يعلموا أنه أكثر محصول فيه زراعة تعاقدية ومعروف سعره قبل زراعته.
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