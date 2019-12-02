براءة 6 من انتحال صفة ضباط وسرقة 120 ألف جنيه بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة تشكيل عصابي من بتهمة سرقة 120 ألف جنيه من سيارة شركة بمدينة نصر بالإكراه.



صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة للمتهمين "السيد.م"، و"خالد.ص"، و"سمير.س"، و"محمد.ش"، و"أحمد.م"، و"محمود.م"، تهمة انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة سيارة شركة بمدينة نصر، بأن استوقفوا السيارة وهددوا من فيها، ونجحوا بتلك الطريقة الاستيلاء على المسروقات التي بلغت 120 ألف جنيه.