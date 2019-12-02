«كورة ستار» مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش قطر والإمارات Kuwait TV Sport

يستضيف ملعب خليفة مباراة قوية اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 24 بين منتخب قطر صاحب الأرض ومستضيف البطولة ونظيره منتخب الإمارات، فى مباراة حاسمة للصعود للدور نصف نهائي.

موعد مباراة قطر والإمارات ببطولة خليجى 24

يستضيف ملعب خليفة مباراة قطر والإمارات اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات ببطولة خليجى 24

ينتظر عشاق كرة القدم العربية مباراة قوية اليوم وحاسمة للصعود لنصف نهائي بطولة خليجى 24 بين منتخب قطر والإمارات، فى لقاء سيقام على ملعب خليفة فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة الكأس المفتوحه وقناة beIN Sport HD المفتوحة.

ترتيب المجموعة الأولي قبل مباراة قطر والإمارات

العراق 6 نقاط ( تأهل للدور نصف نهائي من البطولة)

الإمارات 3 نقاط

قطر 3 نقاط

اليمن بلا نقاط

من المتوقع أن تخوض قطر المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : سعد الشيب

خط الدفاع : طارق سلمان وبيدرو ميجيل وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن

خط الوسط : سالم الهاجري تعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف

خط الهجوم : حسن الهيدوس وإسماعيل محمد والمعز علي

أما تشكيل الإمارات فمن المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشامسي

خط الدفاع : خليفة الحمادي وحمدان الكمالي ويوسف جابر ومحمد برغش

خط الوسط : طارق أحمد وخلفان مبارك وعبد الله رمضان

خط الهجوم : علي مبخوت وبندر الأحبابي وجاسم يعقوب

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