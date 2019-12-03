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أبرزهم الميزان.. تعرف على أبراج سيدات لا يمكن لأحد فرض السيطرة عليهن

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:45 ص
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برج العقرب
برج العقرب
نجلاء البسيوني
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يبحث الرجل دائما على سيدة يتمكن من إحكام السيطرة عليها؛ لتكون مطيعة لكل أوامره، ودائما ما ينفر بعض الرجال من السيدات اللاتي تسيطر في العلاقة، ويصفها دائما بـ"المتمردة"، وتوضح لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أبرز الأبراج في النساء اللاتي يفرضن السيطرة، حيث يعد "الجدي" أبرزهم في حين تسعى سيدة برج الجدي إلى إرضاء الآخرين وإسعادهم، إلا أن ذلك لا يعني أنها شخصية يمكن التحكم فيها، حيث لا تمنح سيدة هذا البرج الفرصة لغيرها بفرض سيطرته عليها.

سيدات برج العقرب
يليها برج "العقرب" يعد العقرب من أكثر الأبراج المعطاءة والعطوفة، ولكن سيدة هذا البرج لا تدع أي شخص يستغل تلك السمات فيها للسيطرة عليها، وإذا حاول أي شخص فعل ذلك، سيتعين عليه مواجهة أسوأ ما في العقرب.

سيدات برج الميزان
بينما يحتل برج "الميزان" المرتبة الثالثة حيث لا تكترث أنثى الميزان لأمر الآخرين حتى تسمح لهم بالسيطرة عليها، إذ تتميز باستقلاليتها واعتمادها على نفسها، كما أن أنثى برج الميزان تقدر خصوصيتها للغاية؛ ما يصعّب مهمة من يحاول التحكم فيها.

سيدات برج الحمل
أما عن برج "الحمل" سيدة برج الحمل منفتحة وتتقبل آراء الآخرين، إلا أنها لا تدع الآخرين يستغلون ذلك الأمر كفرصة لإلغاء شخصيتها والسيطرة عليها، خاصة أنها تتمتع بشخصية قوية وتعرف ما تريده وكيفية الحصول عليه.

سيدات برج القوس
ويقع برج القوس فى ختام القائمة على الرغم من أن هذا البرج يعد من أكثر الأبراج صدقًا وصراحة، إلا أن صاحبته قد تخدعك بتقبلها لمحاولتك في السيطرة عليها، وفي الحقيقة تبدأ في فرض سيطرتها هي عليك دون أن تدري ذلك إلا لاحقًا.
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سيدات برج العقرب أخبار أبراج

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