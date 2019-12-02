بعد انتهاء عروض مسرح مصر.. مصطفى خاطر يوجه رسالة لأشرف عبدالباقي

أعرب الفنان مصطفي خاطر، عن حزنه الشديد لانتهاء عروض مسرح مصر، وقام بتوجيه رسالة للفنان أشرف عبدالباقي، وزملائه في مسرح مصر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشر مصطفي صورة له مع زملائه في مسرح مصر، قاموا بالتقاطها في آخر ليلة عرض، وعلق "خاطر" على الصورة قائلاً: "والله العظيم أنا مش عارف أقول إيه المشاعر جوايا كتيرة قوي فرحهذة كبيرة بالنجاح، وحزن شديد بحنين غريب".



وتابع مصطفي قائلاً :"أنا مش عارف بقول إيه، المشاعر اللي جوايا مش لاقيلها كلام اكتبه".



وأضاف مصطفى قائلاً :"بس بشكر الجمهور اللي وقف في ظهرنا علي مدار ٧ سنين، بشكر الأستاذ أشرف عبد الباقي اللي وثق فينا وادنا فرصة كبيرة زي دي وعلمنا كتير قوي وصبر علينا واحتوانا كأب وأخ كبير، بشكر كل القائمين علي المشروع من أصغر عامل لأكبر حد ساهم معانا في التجربة، بشكر عم حسن نجيب مدير الفرقة الخبرة الكبيرة والحب اللي زرعه فينا، بشكر الاستاذ نادر صلاح الدين المخرج والمؤلف للمشروع وصاحب مجهود كبير وخبرة كبيرة ادهالنا، وأخيرًا بشكر كل زمايلي الممثلين في الفرقة وبقولكم أنا بحبكم جدًا جدًا ونعم الاخوات والصحاب، وإن شاء الله دايما في ظهر بعض، مسرح مصر".



مشاركة مصطفي خاطر في رمضان 2019



يُشار أن مصطفي خاطر خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "طلقة حظ"، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي، وبطولة مصطفي خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

