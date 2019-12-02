بطلة "ممالك النار" كندا حنا تشعل "إنستجرام" بإطالة كاجول (صور)



ونالت الصورة إعجاب العديد من جمهاير الفنانة كندا، وجائت أبرز التعليقات:"ما شاء الله"، وعلق آخر:"كندا أنا بحبك وبتابع مسلسل خاتون يجنن"، وفى سياق متصل علق أيضا:"يروحي على الجمال يئبرني هالوقفة".



يذكر أن كندا، تشارك في المسلسل التاريخي "ممالك النار"، بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والتونسية والسوريا، وابرزهم" خالد النبوي، كندا حنا، عبدالمنعم عمايري، ياسين بن قمرة، فتحي الهداوي، سهير بن عمارة، يارا قاسم، خالد نحم، منى واصف، ندين تحسين بيك، نضال نجم، يزين السيد".



ومسلسل"ممالك النار"، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر، وإنتاج شركة جينوميديا الإماراتية.

من ناحية آخرى شاركت"حنا"، في العديد من الأعمال الفنية ومنها، "هارون الرشيد، خاتون2، الرابوص، لست جارية، مذنبون ابرياء، خاتون، باب الحارة بأجزائه 7 و8 و9، كشف الأقنعة، خواتم، أسعد الوراق، علي قيد الحياة، صرخة روح، رياح الخماسين، الغربال، طاحون الشر، بنات العيلة، قاع المدينة، قلوب صغيرة، زمن العار، ممرات ضيقة، يوم ممطر، دمشق يا بسمة الحزن، 33يوم".



نشرت الفنانة كندا حنا، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت"حنا"، في الصورة بإطالة كاجول حيث إرتدت بليزر رصاصي اللون، وبلوزة بها بعض النقوش، وتركت شعرها منسدلا على كتفها بطريقة بسيطة وغير متكلة.