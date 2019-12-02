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"الأرصاد" تكشف لـ"الفجر" موعد بدء فصل الشتاء

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:23 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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أكد الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنّ فصل الشتاء سيبدأ خلال أسبوعين من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنّ الطقس الحالي معتدل بشكل كبير.

وأضاف "صابر"، فى تصريح خاص "الفجر" أن هناك سحب متوسطة تتكون على شمال شرق وغرب البلاد، قد يصبحها غدًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وهناك أمطار خفيفة سقطت على القاهرة اليوم، ولكن أمطار خفيفة جدًا ولن تتحول بأي حال من الأحوال إلى أمطار غزيرة.

ونصح القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء ملابس خريفية في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة من الصباح، من أجل الحماية من البرودة، موضحًا أن سبب تأخر فصل الشتاء هو تغيرات مناخية تؤثر على العالم أجمع، موضحًا أن الهيئة مستعدة لأي تغير.

يذكر أن فصل الشتاء كان يبدأ في مصر وفق ما أعده معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية من حسابات فلكية، في 22 من شهر ديسمبر من كل عام، لكن التغيرات المناخية أخّرت بدايته

رواد مواقع التواصل "الشتا راح فين"

وأثارت مخلفة الطقس توقعات هيئه الأرصاد الجوية بخصوص سقوط الأمطار جدل واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى حيث علق رواد مواقع التواصل اللى اجتماع على عدم سقوط أمطار «الشتا راح فين؟».

تحذيرات هيئة الأرصاد السابقة

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت أول أمس من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما نوهت الأرصاد إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة، على عكس المتوقع والتنبؤات، جعل الكثير من المواطنين يبدون استغرابهم، ويطلقون العديد من الكوميكسات الساخرة عن أحوال الطقس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن "الأمطار والسيول"، بطريقة فكاهية قائلين "ماحسيناش بحاجة"، "الجو كان حر والشمس طالعة".

وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار.
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