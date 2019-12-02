غدًا .. مكتبة الاسكندرية تحتضن أول مهرجان مسرحي عربي للمعاهد المتخصصة في مصر

تنطلق غدًا فعاليات الدورة الاولى من مهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة بمكتبة الاسكندرية، و تستمر فعالياته ليوم 8 من الشهر الجاري، حيث تحتضن المكتبة العروض المصرية و العربية المشاركة علي المسرح الكبير والصغير، علي مدار أيام المهرجان.





ومن جانبه وجه الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان الشكر لإدارة المكتبة، و مديرها الدكتور مصطفى الفقي، الذين لم يدخروا جهدًا في توفير كافة امكانيات المكتبة لاحتضان هذا المهرجان الوليد، لإيمانهم بفكرة ضرورة تبادل الثقافات بين الدول و بعضها، خاصة في مجال فني و ثقافي مثل المسرح، و يكون أول مهرجان مسرحي عربي للمعاهد المتخصصة علي أرضها.







واضاف رئيس المهرجان : يخرج حفل الافتتاح المخرج سامح بسيوني ، و ينقسم الحفل الي فقرات الأولى حفل استقبال بساحة المكتبة، يتخللها فقرة موسيقية لطلاب المعهد العالي للكونسيرفتوار، لتبدأ بعدها مراسم التكريم و انطلاق المهرجان، و تتضمن عرضا قصيرا بعنوان"الرحلة" بطولة الدفعة الاولي من قسم تمثيل و اخراج .





الجدير بالذكر ان مهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ، و بدعم من الهيئة العربية للمسرح .