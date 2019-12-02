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رئيس جامعة الفيوم يشارك الطلاب في تجميل مداخل المحافظة (صور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:18 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أبنائه طلاب كلية التربية النوعية في أعمال تجميل بعض الطرق الرئيسية بمدخل مدينة الفيوم، وذلك اليوم الاثنين بحضور الدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية والدكتور محمد مغازي، المعيد بالكلية وعدد من طلبة وطالبات الكلية.

وقال الدكتور أحمد جابر، إنه انطلاقًا من دور الجامعة الرئيسي في تنمية البيئة وحرصها على المشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة فيما يتعلق بتجميل طرق محافظة الفيوم ورفع مستوى الذوق العام بها يشارك أبناء الجامعة في أعمال التجميل والجداريات في أماكن مختلفة بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد فتحي، أن طلاب الكلية قاموا بتنفيذ أعمال التجميل لمداخل مدينة الفيوم باستخدام خامات وألوان تحافظ على البيئة وتعمل على رفع الذوق العام وتتوافق مع المكونات الحضارية والثقافية للمحافظة من خلال مبادرة تتبناها كلية التربية النوعية لتجميل طرق المحافظة الرئيسية.
رئيس جامعة الفيوم يشارك الطلاب في تجميل مداخل المحافظة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يشارك الطلاب في تجميل مداخل المحافظة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يشارك الطلاب في تجميل مداخل المحافظة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يشارك الطلاب في تجميل مداخل المحافظة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يشارك الطلاب في تجميل مداخل المحافظة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يشارك الطلاب في تجميل مداخل المحافظة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يشارك الطلاب في تجميل مداخل المحافظة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يشارك الطلاب في تجميل مداخل المحافظة (صور)
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