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كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:17 م
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كارتيرون
كارتيرون
محمد الصو
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علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على أنباء توليه مسئولية تدريب الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، إن لم يتلق أي اتصالات من جانب القلعة البيضاء حتى الآن، ولكنه علم بأمر ترشيحه.

وأضاف كارتيرون: "لقد علمت بأمر ترشيحي لتدريب نادي الزمالك، عن طريق بعض أصدقائي في القاهرة ووسائل الإعلام صباح اليوم".

وتابع: "حتى هذه اللحظة لم يحادثني أي شخص لذلك ليس هناك أي شئ رسمي حتى يتم التعليق عليه، وحينما يصلني عرض رسمي، سيكون هناك تواصل مع وكيلي لمناقشة الأمر".

واختتم، " في حال تولي مسئولية القلعة البيضاء سيكون هناك بعض الشروط الخاصة بي، وسأطلب ثنائي أو ثلاثة أشخاص معي في جهازي الفني، وإذا توصلنا لاتفاق ليس هناك أي مشكلة".

وكان كارتيرون أكد لـ"الفجر الرياضي" في وقت سابق، أنه ليس لديه أدنى مشكلة في تولي مسئولية الزمالك الفنية، موضحًا أنه قادر على التعامل مع رئيسه".
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