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الرجاء ضيفا ثقيلا على غزل المحلة غدا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:15 م
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الرجاء
الرجاء
سارة سالم
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يستضيف غزل المحلة بقيادة خالد عيد نظيره الرجاء متصدر المجموعة، غدا الثلاثاء بالجولة السابعة للمجموعة الثالثة بحري من دوري الممتاز ب، علي ملعب غزل المحلة الرئيسي في الثانية والنصف عصرا.

ويخوض الفريقان المباراة في لقاء متكافئ حيث حققا كلاهما الفوز في مباراتهما الأخيرة، وكان غزل المحلة ألحق بفريق دمنهور هزيمة كبيرة بثلاثية دون رد، وأيضا حقق الرجاء فوزا صعبا علي الحمام برباعية مقابل 3 أهداف، مما يجعل الرهان قويا علي الثلاث نقاط.

ويعول أصحاب الأرض علي عاملي الملعب والجمهور لإنتزاع للفوز، ويسعي خالد عيد المدير الفني للغزل علي مواصلة صحوته رغبة منه في مواصلة تصحيح الصورة والإبقاء في المربع الذهبي لتحقيق حلم صعود للجماهير المحلاوية.

ويخوض غزل المحلة المباراة في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، جمعهما من تحقيق 3 انتصارات، وتعادلين وهزيمة وحيدة، حيث تعادل مع المالية سلبيا في الجولة الأولي، وفاز علي الحمام بهدف نظيف بالجولة الثانية، وواصل انتصاراته بالتغلب علي المنصورة بهدفين دون رد، وتلقي هزيمة من دكرنس بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة، وتعادل مع فاركو بهدف لكل فريق بالجولة الخامسة، وحقق فوزا كبيرا علي دمنهور بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

وعلي جانب أخر، يدخل الرجاء اللقاء متصدرا المجموعة، ولا يوجد نية بالتفريط في الفوز من أبناء مطروح الذين لم يتلقوا هزيمة حتي الأن في الدوري، مما يجعل الرهان أكثر قوة، وستشهد المواجهة إثارة كبيرة وصراع قوي علي الثلاث نقاط.

وجمع الرجاء 12 نقطة من 6 مباريات متربعا علي صدارة المجموعة، وذلك من 4 انتصارات، وتعادلين، حيث تعادل مع أبو قير في الجولة الأولي، وفاز علي بلدية المحلة في الجولة الثانية بهدفين لهدف، وتعادل سلبيا مع بيلا والأوليمبي، ثم عاد للإنتصارات من بوابة مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف، وعلي الحمام برباعية مقابل 3 اهداف بالجولة السادسة.

ترتيب المجموعة:-

1- الرجاء 12 نقطة
2- فاركو 12 نقطة
3- دكرنس 11 نقطة
4- دمنهور 11 نقطة
5- غزل المحلة 11 نقطة
6- أبو قير 9 نقاط
7- بلدية المحلة 8 نقاط
8- المنصورة 7 نقاط
9- الحمام 4 نقاط
10- الأوليمبي 4 نقاط
11-بيلا 3 نقاط
12- المالية نقطتين
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الكلمات المفتاحية

غزل المحلة الرجاء الدوري المصري اخبار الرياضة

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