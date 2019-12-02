3 حقائق نفسية عن عشاق افلام الكارتون

• لماذا يشعر الناس بالسوء حيال حبهم لمشاهدة افلام الكارتون؟

يقع الكثير من الناس في حيرة من أمرهم لأنهم لا يعرفوا السبب في رغبتهم لمشاهدة افلام الكارتون والرسوم المتحركة رغم كبر سنهم. قد يعتقد بعض الناس عن طريق الخطأ أن البالغين الذين يلعبون ألعاب الفيديو أو يشاهدون الرسوم المتحركة ليسوا ناضجين بدرجة كافية، لكن عندما تفهم كيف تساعدنا هذه الافلام على الشعور بشكل أفضل، ستعرف انها ليست عادة سيئة.



إن مزاجنا يتأرجح عندما نصادف شيء يذكرنا بمشكلة لم تحل. على سبيل المثال، قد يصادفنا شخص ما يقود سيارة فخمة ويذكرنا بمشاكلنا المالية. لأن الحياة مليئة الآن بالمناسبات التي يمكن أن تذكرنا بمعظم مشكلاتنا التي لم يتم حلها، عادة ما يتأرجح مزاجنا كثيرًا.



• لماذا يحب بعض الناس مشاهدة افلام الكارتون ؟

الآن ماذا لو حصلت على فرصة السفر إلى عالم مواز لا يحتوي على أي من هؤلاء المصادفات؟ عالم مواز حيث لا يمكن لأحد أن يتضرر ولا توجد مشاكل مماثلة لمشاكلك إلى الأبد.



يشاهد الناس افلام الكارتون لأن هذه التجربة ترسل عقولهم إلى هذا العالم الموازي. بمعنى آخر، يهرب الشخص من الواقع اثناء مشاهدة الكارتون، ونتيجة لذلك يشعر بالراحة لفترة من الوقت.



تفعل الأفلام الشيء نفسه بالنسبة للعقل، فهي تسمح له بالهروب إلى عالم مواز يساعده على نسيان مشاكله، لكن لأن الأفلام تبدو أكثر واقعية من الرسوم المتحركة، فقد ينتهي الأمر في الواقع إلى جعل الشخص يشعر بما هو أسوأ.



أضف إلى ذلك مقدار الضغط الذي تضعك به بعض الأفلام، وستعرف سبب تفضيل بعض الأشخاص للرسوم المتحركة. بمعنى آخر، توفر الرسوم المتحركة للناس عالمًا موازًا أكثر أمانًا للسفر إليه مع قدر من التوتر أقل بكثير من الافلام العادية.



بالإضافة إلى هذا، يمكن أن تساعد افلام الكارتون الأشخاص الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي علي التحسن لأنها عادة ما تذكرهم بأيام طفولتهم الجيدة. بمعنى آخر، لا تسمح الرسوم المتحركة للناس بالهروب إلى عالم موازٍ فحسب، بل إنها تساعدهم على الهروب إلى الماضي الجميل أيضًا.



• الهروب الصحي مقابل الهروب الغير صحي

مشاهدة افلام الكارتون هي أحد أشكال الهروب الصحي الذي يمكن لأي شخص استخدامه للتخفيف من التوتر والشعور بالتحسن. يستخدم بعض الناس آليات هروب غير صحية مثل تعاطي المخدرات أو الكحول من أجل تحسين مزاجهم.



لا توجد مشكلة على الإطلاق في الهروب من مشاكلك ما دام 1) يمكنك الهروب لفترة قصيرة من الوقت من أجل الاسترخاء (من خلال مشاهدة فيلم على سبيل المثال) 2) يمكنك الهروب باستخدام طريقة صحية مثل الخروج مع صديق أو مشاهدة افلام الكارتون.



لتلخيص كل هذا، ليس هناك مشكلة اذا كنت تحب مشاهدة افلام الكارتون رغم كبر سنك.



