رئيس جامعة بني سويف يبحث التعاون مع مدير هيئة التأمين الصحي

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير هيئة التأمين الصحي ببني سويف وعددًا من الأطباء بالهيئة وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة.



وأكد رئيس الجامعة، الدور الذي تقوم به المستشفيات التابعة للتأمين الصحي في تقديم الخدمة الطبية إلى مواطني بني سويف، مشيدًا بدور الدولة المتميز في تطوير المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي ليتمكن المواطن من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.

