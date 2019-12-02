"الإفتاء": الوضوء شرط لقراءة القرآن في هذه الحالة

وجهت سيدة سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلة: "هل يجوز قراءة القرآن الكريم دون حجاب؟".



ومن ناحيته أوضح الشيخ محمود شلبي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر عبر "الفيسبوك"، اليوم الإثنين، أن ارتداء الحجاب ليس شرطا من شروط قراءة القرآن الكريم، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للوضوء، حيث يشترط الوضوء إذا كانت القراءة من المصحف الشريف نفسه.



وأضاف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول، أو جهاز كمبيوتر، أو من حفظ القرآن نفسه، فلا يشترط الوضوء.

