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"القابضة لمياه الشرب" تشارك بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:36 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏ Cairo ICT، فى ضوء تطوير الخدمات الالكترونية التى تقدمها الشركة للمواطنين، ومواكبة التكنولوجيات المتطورة فى خدمات التشغيل والصيانة والدعم الفنى.


وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ان من أبرز  الأنشطة التى شاركت بها الشركة، نظام المراقبة و التحكم عن بعد (SCADA) و الذي يعتمد علي تجميع البيانات بإستخدام نظم الإتصالات من المواقع و محطات إنتاج مياه الشرب لأغراض المراقبة و التحكم في عمليات التشغيل، ويهدف إلي إدارة مجموعة محطات إنتاج مياه الشرب من خلال مركز تحكم واحد عن طريق تجميع جميع البيانات اللازمة ( ظروف تشغيل - قياسات ) وترسل إلي مركز التحكم والمراقبة.


واستعرضت الشركة الانجازات التى حققتها فى مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS  بتوقيع كافة البيانات الخاصة بخرائط المحطات وشبكات المياه والصرف بجودة عالية ومستوى عالي من التفاصيل لمساعدة متخذى القرار، وتحديد أماكن الشكاوى التى ترد عبر الخط الساخن أو تطبيق الهاتف المحمول 125، بالإضافة إلى نماذج التشغيل والصيانة والتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بالبحث واسترجاع المعلومات وتحديثها وترجمة كم هائل من البيانات وتجميعها وتشخيص أسباب المشكلات المتكررة فى بعض المناطق ما يساعد على سرعة انهاء عمليات الإصلاح بها.ز شاركت الشركة، بتكنولوجيا العدادات مسبقة الدفع، وتطبيق الهاتف المحمول 125 للتفاعل مع المواطنين واستقبال شكواهم وارسال اشعارات بتوقيتات انقطاع المياه والسداد الالكترونى للفواتير، بالإضافة إلى اجهزة الكشف عن التسرب، وعربات الاصلاح بدون حفر.


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