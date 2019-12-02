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فرنسا.. حداد على مقتل 13 جنديا في مالي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:40 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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اصطف مئات من الباريسيين في شوارع باريس اليوم الاثنين، لتكريم 13 جنديا فرنسيا قتلوا في مالي الأسبوع الماضي، في الوقت الذي عبرت فيه السماعات التي تحمل توابيتهم الملفوفة بالعلم عن قلب المدينة.

ومات الجنود عندما اصطدمت مروحياتهم في الظلام أثناء اصطيادهم للمتشددين الإسلاميين، كانت هذه أكبر خسارة للقوات الفرنسية في يوم واحد منذ الهجوم الذي وقع في بيروت قبل 36 عامًا عندما توفي 58 جنديًا.

كما سلط القتلى في مالي الضوء على التكلفة البشرية لفرنسا، في قيادة حملة مدتها ست سنوات لمكافحة التمرد في غرب إفريقيا.

وقد أجبرت فرنسا على إعادة تقييم استراتيجيتها، دون أي أمل في المدى القريب لسحب قواتها البالغ عددها 4500 جندي من المنطقة.

وبرفقة راكبي الدراجات البخارية من الشرطة ومع جنود من أفواج الجيش وهم يحيون رفاقهم الذين سقطوا على طول جسر ألكساندر الثالث، عبرت السماعات الـ 13 رسميًا نحو فندق "des Invalides"، حيث سيقود الرئيس إيمانويل ماكرون تحية في جنازة في وقت لاحق من اليوم.

وعادت جثث الجنود الذين سقطوا إلى بلادهم يوم الأحد الماضي، بعد تكريم عسكري في قاعدتهم في غاو، وسط مالي.

وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكيري لراديو "RTL" قبل تحية، في إشارة إلى المنطقة الصحراوية في غرب إفريقيا جنوب الصحراء الصحراوية التي تضم مالي: "إن ما يتعرض للخطر في الساحل هو أمن فرنسا".

كمل تعد فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، الدولة الغربية الوحيدة، التي لها وجود عسكري كبير يشنون عمليات مكافحة التمرد في مالي ومنطقة الساحل الأوسع.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفرنسي للرأي العام لـ مجلة "L’Expansion" اليوم الاثنين، أن 58 بالمائة من الفرنسيين يدعمون العمليات العسكرية للبلاد في مالي.

كما واجه رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا (IBK) انتقادات في الداخل اليوم الاثنين، لتوجهه إلى باريس بعد عدم حضور حفل لمقتل 30 جنديًا ماليًا في غاو الشهر الماضي.

وقال الرئيس وهو يدافع عن قراره بالذهاب إلى باريس في خطاب وطني مساء الأحد الماضي: "أنحني لذاكرتهم، ليس لدينا أي سبب لدغة يد العون لأولئك الذين يعرضون أيديهم اليوم.

كما سخرت الأصوات الحرجة في المنطقة من باريس على نحو متزايد لفشلها في استعادة الاستقرار وتزايدت المشاعر المعادية للفرنسيين.
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الكلمات المفتاحية

مقتل جنود مالي فرنسا باريس

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