تعاون بين "المركزي" والرقابة المالية والقومي للاتصالات لوضع الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية





انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX"، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات الدورة الـ 23 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT الذي يقام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".









وفي بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز للمعارض، المنظمة لمعرض ومؤتمر كايرو أي سي تي، إن الدورة السادسة من مؤتمر الدفع الإلكتروني والشمول المالي PAFIX بافكس، تأتي استكمالا للنجاح المحقق على مدار السنوات الماضية، في ظل الأهمية الكبرى لفكر الشمول المالي وتكنولوجيا المالية على مستوى الدولة.









وأضاف أن المؤتمر شهد دعمًا كبيرًا على المستوى السياسي والمعنوي والفكري والثقافي من العديد من الجهات الحكومية مثل البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تشهد مشاركة قوية من قبل البنك المركزي بجانب مشاركة البنك في مساحة الإبداع في المعرض من خلال «فنتك إيجيبت».





من جهته قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها تسهم في التحوّل لتحقيق الشمول المالي، مضيفا أن هناك تعاون مثمر بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات، حيث أصبحت التكنولوجيا دورا هاما في القطاع المصرفي، الذي يدرك أهمية التكنولوجيا وقدرتها على تحقيق طفرة في الخدمات المالية وسرعة وصولها للشمول المالي المنشود.









وأضاف حسين أن البنوك المركزية لم يعد دورها يقتصر على الدور الرقابي ولكن هناك دور جديد لتطوير الخدمات المصرفية وتحفيز الخدمات المالية الرقمية، حيث أطلق البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية، مؤكدا على أهمية حفظ التوازن بين التكنولوجيا المالية من ناحية الابتكار ودور البنك المركزي الرقابي.

وتابع وكيل محافظ البنك المركزي أن البنك يتبنى سياسة أكثر انفتاحًا حول الابتكار حيث أطلق برنامج Here To Hear لمناقشة أهم التحديات، التي تواجه القطاع المصرفي، والذي نتج عنها التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه القطاع، لافتا إلى توصل البنك المركزي للمشكلات والعوائق، التي تقف أمام القطاع والتوصل لبعض الحلول الخاصة بالمشكلات، التي تواجهه، الأمر الذي سينعكس على حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.









وكشف عن قيام عدد كبير من الدول بتطوير التكنولوجيا المالية وتصديرها للعالم، وفي سبيل تعزيز التكنولوجيا المالية في مصر وقّع البنك المركزي بروتوكولات مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز لقومي لتنظيم الاتصالات وهيئة مكافحة غسيل الأموال لوضع الإطار التنظيمي في مجال البناء التشريعي للتكنولوجيا المالية، وكذلك إطلاق البنوك المصرية أكثر من 5 ملايين بطاقة ميزة، كما تم نشر 16 ألف نقطة بيع ضمن مشروع ميكنة التعاملات الحكومية، وجاري نشر 16 ألف نقطة دفع سريع QR Code، كما تم إطلاق 330 ألف بطاقة لذوي الهمم، ويتم حاليًا إصدار كروت جديدة لأصحاب المعاشات.









وأشار أيمن حسين إلى التعاون بين البنك المركزي والجهات الدولية لنشر التكنولوجيا المالية وثقافة الابتكار حيث تم توقيع اتفاقية مع السفارة الفرنسية لإطلاق مسابقة لدعم ريادة الأعمال في مصر، بجانب المشاركة في المؤتمر الدولي للتكنولوجيا المالية في سنغافورة عبر منصة «فنتك إيجيبت»، مشددا على أن استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي ودولي هام على مستوى التكنولوجيا المالية.









يشار إلى أن الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT انطلقت أمس الأحد، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".









ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار أكثر من 20 عاما منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996، وقد حظى Cairo ICT باهتمام ورعاية شخصية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أسبغ رعايته على المعرض خلال آخر 5 دورات، وافتتح فعالياته بنفسه 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.





وتضم النسخة الثالثة والعشرون من Cairo ICT مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة، منها المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل "Trans MEA 2018"، والدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX"، والدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر "الأمن والسلامة الدولي DSS - "، والدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية Intelli-Cities، وملتقى الابتكار Innovation Arena" الذي يقام في نسخته الرابعة، والدورة الثانية من "قمة الحكومات للتحول الرقمي" (Dot-Gov MEA).