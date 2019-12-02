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مفاجأة... الزمالك تجاهل خطابات حمدي النقاز الرسمية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:23 م
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
عمر محمد
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أكد أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك أن اللاعب قام بفسخ عقده مع النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لمدة تصل إلى 5 شهور.

 

وأعلن الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر.

 

وقال محامي النقاز في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" إن النقاز مازال متواجدًا في القاهرة ولم يغادر حتى الأن، مشيراً إلى أن إدارة الزمالك تجاهلت الرد على خطابات اللاعب بالحصول على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة حتى بعد أن أخطرها قبل فسخ العقد بـ15 يومًا من الآن وهو ما أثار استياء اللاعب بشكل كبير.

 

وتابع أنيس: "حمدي النقاز لم يرحل عن الزمالك لأي سبب آخر غير تأخر مستحقاته المالية المتأخرة ويشعر بالراحة في مصر ووسط جماهير الكرة المصرية.. أخطرنا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً بفسخ العقد مع نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة والنقاز بات لاعب حر".

 

وأضاف: "ندرس العديد من العروض في الوقت الحالي بعد فسخ العقد مع نادي الزمالك قبل تحديد اللاعب وجهته في يناير المقبل".

 

وعن احتمالية عودة النقاز إلى الزمالك مرة أخرى ، قال محامي اللاعب: "كل وقت حديث ولكن حتى الآن لم يتحدث معانا أحد من إدارة الزمالك".

 

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى على إقالة ميتشو من تدريب الفريق الأول بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

ويحاول الزمالك تخفيض الشرط الجزائي للمدرب ميتشو بحصول على شهر واحد بدلًا من 3 شهور منصوص عليها في عقده أي يحصل على 100 ألف دولار فقط بدلًا من 300.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه بعض الأصوات تعارض إقالة ميتشو وتطالب بمنحه فرصة أخرى من منطلق تعاطف اللاعبين وتضامنهم معهم.

 

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مجموعات دوري أبطال أفريقيا الكرة المصرية الدوري الافريقي اقالة ميتشو

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