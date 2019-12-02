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مدير أثار الإسكندرية: بدء حملة لتطهير حرم موقع الطابية الأثرية (صور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:39 م
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إزالة الحشائش
إزالة الحشائش
محمد رجب - دينا حسن
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نجحت منطقة أثار الإسكندرية، والساحل الشمالي، بالتنسيق مع شركة بتروجيت في إزالة الحشائش والأعشاب والمخلفات من حول حرم موقع الطابية الحمراء الأثرية التي تقع بالكيلو ٢٥ طريق إسكندرية، والمسجلة بالقرار رقم ١٥٥ لسنة ١٩٨٨م.

وأوضح محمد متولي، مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أن مفتشي أثار شرق الإسكندرية برئاسة هيام رميح مدير عام شرق الإسكندرية قاموا بالتنسيق مع شركة بتروجيت لإزالة كافة الحشائش والأعشاب والمخلفات حول حرم الطابية الأثرية.

وأضاف "متولي"، أن الشركة قامت بتوفير كافة المعدات اللأزمة والعمال المختصين لإزالة الحشائش في سبيل إظهار الطابية بالمظهر الحضاري اللأئق، واعرب متولي عن شكرة لشركة بتروجيت علي تعاونها لإظهار بانوراما الأثر والتعاون مع المنطقة الأثرية إيمانا من الشركة بأهمية الآثار التاريخية والحضارية.

ويرجع تاريخ الطابية لعصر محمد علي باشا في بداية القرن ١٩ الميلادي وتعتبر الطابية الحمراء احد الطوابي التي تحمي سواحل الشواطئ المصرية وقد سميت الطابية الحمراء بهذا الاسم نظرا لوجود كمية كبيرة من الشقف الحمراء بها.
مدير أثار الإسكندرية: بدء حملة لتطهير حرم موقع الطابية الأثرية (صور)
مدير أثار الإسكندرية: بدء حملة لتطهير حرم موقع الطابية الأثرية (صور)
مدير أثار الإسكندرية: بدء حملة لتطهير حرم موقع الطابية الأثرية (صور)
مدير أثار الإسكندرية: بدء حملة لتطهير حرم موقع الطابية الأثرية (صور)
مدير أثار الإسكندرية: بدء حملة لتطهير حرم موقع الطابية الأثرية (صور)
مدير أثار الإسكندرية: بدء حملة لتطهير حرم موقع الطابية الأثرية (صور)
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