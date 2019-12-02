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اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2019 في الإمارات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:26 م
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اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في الامارات
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 2 -12-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2019  في الإمارات

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 129.22 درهم ، والذهب "عيار21"، 150.76 درهم ، وسعر "عيار 24" 172.29درهم .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"،86.15 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2019  في الإمارات

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

اسعار الذهب عيار 24

46.81$

172.29

سعر الذهب عيار 22

42.91$

157.93

اسعار الذهب عيار 21

40.96$

150.76

اسعار الذهب عيار 18

35.11$

129.22

سعر الذهب عيار 14

27.31$

100.50

سعر الذهب عيار 12

23.41$

86.15

اسعار أوقية الذهب

1.456$

5.358

اسعار جنيه الذهب

327.70$

1.206

اسعار كيلو الذهب

46.814$

172.290

 

 

 

 

 

 

  اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2019  في الإمارات

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

22  نوفمبر

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

21  نوفمبر

100.85

129.67

151.29

158.49

172.89

20  نوفمبر

101.01

129.87

151.51

158.73

173.16

19  نوفمبر

102.69

132.03

154.03

161.36

176.03

18  نوفمبر

 

 

 

 

 

 

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