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تشكيل مباراة كوكاكولا والداخلية بالممتاز "ب"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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تنطلق منذ قليل مباراة كوكاكولا والداخلية وتقام المباراة على ستاد السكة الحديد، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري بالقسم الثاني.

وأعلن ممدوح عبدالحي، المدير الفني لكوكاكولا، تشكيل فريقه الذي سيخوض المباراة، ويضم كلا من: محمد علي ، كريم عرفات، اسلام محمد، احمد عبدالمنعم، حمد صالح، احمد سعيد، احمد حسن، كريم صلاح، أكرم عبدربه، محمود احمد، اريك

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من :" عمرو عبدالمجيد، معتز نجيب، مصطفى عبدالوهاب، ايهاب عبدالمقصود، محمود اسماعيل، محمود عبدالشفيع، محمد ناجي.

وفيما يبدأ الداخلية المباراة بتشكيل المكون من : محمد صبحي، مصطفى يوسف، اسلام عصام، محمد طارق، محمود شديد، عبدالعزيز سيد، سمير فكري، مصطفى عز، ايمانويل اوفري، مصطفى محمد، إسماعيل بامبا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: احمد سعد عبدالفتاح، محمد رزق، احمد اسماعيل، محمد احمد، احمد عبدالفتاح، احمد عبدالموجود، حمودي محمد

ويدير اللقاء الحكم احمد جمال، ويساعده سامح شعبان، محمد رمضان، والحكم الرابع محمد طعيمة.

ويحتل فريق كوكاكولا المركز السابع برصيد 7 نقاط، بالمركز السادس، وفيما يأتي فريق الداخلية في المركز السادس برصيد 7 نقاط .



ترتيب المجموعة الثانية :

1- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
2- منتخب السويس10 نقاط
3- القناة 9 نقاط
4- النجوم 8 نقاط
5- جمهورية شبين 8 نقاط
6- الداخلية 7 نقاط
7- كوكاكولا 7 نقاط
8- النصر 6 نقاط
9- بتروجت 5 نقاط
10- المريخ 3 نقاط
11- الترسانة نقطتين
12- الزرقا نقطتين
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