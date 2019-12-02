Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب اليوم الاثنين 1-12-2019 في لبنان

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:17 م
Advertisements
اسعار الذهب اليوم في لبنان
اسعار الذهب اليوم في لبنان
محمد المسلمي
Advertisements

استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.



اسعار الذهب اليوم الاثنين2-12-2019  في لبنان


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،53.322 بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"، 62.209  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 71.049 بـ ليرة لبنانية  .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.547  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .



اسعار الذهب اليوم الاثنين2-12-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 اسعار الذهب اليوم الاثنين2-12-2019 في لبنان 


عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

47.11

71.049

سعر الذهب عيار 22

43.18

65.170

اسعار الذهب عيار 21

41.22

62.209

اسعار الذهب عيار 18

35.33

53.322

سعر الذهب عيار 14

27.48

41.472

سعر الذهب عيار 12

23.55

35.547

اسعار أوقية الذهب

1.465

2.211.032

اسعار جنيه الذهب

329.75

497.672

اسعار كيلو الذهب

47.106

71.094.285

 

 

 

 

 

 

 

 اسعار الذهب اليوم الاثنين 1-12-2019 في لبنان 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

30 نوفمبر

41.552

53.424

62.329

71.231

29 نوفمبر

41.317

53.122

61.977

70.829

28 نوفمبر

41.457

53.544

62.186

71.069

27  نوفمبر

42.457

54.404

62.352

72.069

26نوفمبر

42.112

54.145

62.394

72.258

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى لبنان سعر الذهب فى لبنان الدهب فى لبنان اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى لبنان اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى لبنان اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ ساعتين

تصريحات نارية لوزير الموارد المائية الإثيوبي بشأن سد النهضة: أحرزنا تقدما كبيرا

منذ ساعة و 6 دقيقة

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. إقالة ميتشو من تدريب الزمالك.. ما الحقيقة؟

منذ ساعة و 13 دقيقة

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 10 ساعة

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الجمعة 15-11-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الأحد 24-11-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الاثنين 25-11-2019 في لبنان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

12:36 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status