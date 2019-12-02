استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.









اسعار الذهب اليوم الاثنين2-12-2019 في لبنان





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 53.322 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 62.209 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 71.049 بـ ليرة لبنانية .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.547 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .









اسعار الذهب اليوم الاثنين2-12-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

اسعار الذهب اليوم الاثنين2-12-2019 في لبنان





عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية اسعار الذهب عيار 24 47.11 71.049 سعر الذهب عيار 22 43.18 65.170 اسعار الذهب عيار 21 41.22 62.209 اسعار الذهب عيار 18 35.33 53.322 سعر الذهب عيار 14 27.48 41.472 سعر الذهب عيار 12 23.55 35.547 اسعار أوقية الذهب 1.465 2.211.032 اسعار جنيه الذهب 329.75 497.672 اسعار كيلو الذهب 47.106 71.094.285

اسعار الذهب اليوم الاثنين 1-12-2019 في لبنان

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان



