اسعار الذهب اليوم الاثنين 1-12-2019 في لبنان
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الاثنين2-12-2019 في لبنان
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،53.322 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 62.209 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 71.049 بـ ليرة لبنانية .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.547 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الاثنين2-12-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
عيار الذهب
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
اسعار الذهب عيار 24
47.11
71.049
سعر الذهب عيار 22
43.18
65.170
اسعار الذهب عيار 21
41.22
62.209
اسعار الذهب عيار 18
35.33
53.322
سعر الذهب عيار 14
27.48
41.472
سعر الذهب عيار 12
23.55
35.547
اسعار أوقية الذهب
1.465
2.211.032
اسعار جنيه الذهب
329.75
497.672
اسعار كيلو الذهب
47.106
71.094.285
اسعار الذهب اليوم الاثنين 1-12-2019 في لبنان
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان
اليوم
عيار 14
عيار 18
عيار 21
عيار 24
30 نوفمبر
41.552
53.424
62.329
71.231
29 نوفمبر
41.317
53.122
61.977
70.829
28 نوفمبر
41.457
53.544
62.186
71.069
27 نوفمبر
42.457
54.404
62.352
72.069
26نوفمبر
42.112
54.145
62.394
72.258