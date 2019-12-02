حسام داغر يطالب مُحبيه بضرورة الدعاء لوالدته

طالب الفنان حسام داغر، من مُحبيه الدعاء لوالدته بالشفاء العاجل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر حسام صورة جديدة له مع والدته، وعلق حسام على الصورة قائلاً: "برجاء الدعاء لوالدتي بالشفاء و ترجعي بيتك يا رب مش طالب غير أشوفك تاني بتضحكي وسطينا الدنيا ضلمة و خنقةطول ما انتي تعبانة كده، يا رب"، وعلى الفور توالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



مشاركة حسام داغر في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"



يُشار أن حسام عُرض له مؤخرًا فيلم" الطيب والشرس واللعوب"، والفيلم من تأليف رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله. بطولة أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى.



مشاركة حسام داغر في ملاك



وفي سياق آخر، يُشارك حسام حاليًا في مسلسل "ملاك" والمسلسل من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، بطولة أميرة العايدى، كريم فهمى، لبنى ونس، فراس سعيد،محمود عبد المغنى، آيتن عامر، صبرى فواز، هنادى مهنى، ومن المُقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.





والجدير بالذكر أنَّ حسام داغر خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادى مهنا وماجد المصرى ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى

