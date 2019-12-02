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وكيل "تعليم" القليوبية يكرم الفرق الفائزة ببطولة الألعاب الجماعية (صور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:23 م
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الفرق الفائزة
الفرق الفائزة
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كرم طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الفرق الفائزة ببطولة الألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية بنين على مستوى محافظة القليوبية.

ومنح "عجلان" كأس البطولة للفرق الفائزة فى العاب كرة الطائرة واليد والسلة بإدارة بنها التعليمية بحضور حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية ونادية لطفى والدكتورة حنان صابر موجها التربية الرياضية بالمديرية.

كما منح كأس البطولة لفريق إدارة كفر شكر لكرة القدم لتحقيقه المركز الأول بعد فوزه على ادارة شرق شرق شبرا بنتيجة 3-1 فى المباراة النهائية التى اقيمت على ملعب نادى بنها الرياضى.

ووجه "عجلان" الشكر للفرق الفائزة واثنى عليهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق البطولات ورفع اسم المديرية والمحافظة.

ووجه الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الجديد، على ما يبذلونه من عطاء من أجل الدفع بمنظومة التعليم بكافة جوانبها للأمام. 
وكيل "تعليم" القليوبية يكرم الفرق الفائزة ببطولة الألعاب الجماعية (صور)
وكيل "تعليم" القليوبية يكرم الفرق الفائزة ببطولة الألعاب الجماعية (صور)
وكيل "تعليم" القليوبية يكرم الفرق الفائزة ببطولة الألعاب الجماعية (صور)
وكيل "تعليم" القليوبية يكرم الفرق الفائزة ببطولة الألعاب الجماعية (صور)
وكيل "تعليم" القليوبية يكرم الفرق الفائزة ببطولة الألعاب الجماعية (صور)
وكيل "تعليم" القليوبية يكرم الفرق الفائزة ببطولة الألعاب الجماعية (صور)
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